Formel-1-Liveticker: Wie groß ist der Mercedes-Vorsprung wirklich?

Wie groß ist der Mercedes-Vorsprung wirklich?

Nachdem George Russell und Kimi Antonelli bereits in Melbourne die ersten beide Plätze belegten, feierte Mercedes auch beim zweiten Saisonrennen in Shanghai wieder einen Doppelerfolg. Aber wie weit ist Mercedes wirklich vorne?



Fakt ist, dass Ferrari in beiden Rennen zu Beginn mit den Silberpfeilen mithalten konnte. Doch diese Tatsache verzerrt das wahre Bild etwas. "Insgesamt waren sie schneller als wir", stellt Frederic Vasseur nach dem China-GP bei Sky klar.



"Je nach Session betrug der Abstand immer drei, vier oder fünf Zehntel", so Vasseur. Man könne lediglich mit Mercedes mithalten, wenn man den "Overtake-Modus" zur Verfügung habe. Zudem müsse man die Reifen stärker beanspruchen.



Dadurch sieht der Kampf teilweise offener aus, als er wirklich ist. "Wenn sie freie Fahrt fahren, sind wir ein paar Zehntel langsamer als sie", stellt Vasseur klar und betont, dass Mercedes vor allem auf den Geraden "einen klaren Vorteil" habe.



Grundsätzlich müsse sich Ferrari aber in allen Bereichen steigern, um Mercedes zu schlagen, so der Teamchef.