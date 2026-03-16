Formel-1-Liveticker: Wie groß ist der Mercedes-Vorsprung wirklich?
Formel-1-Liveticker: Wie groß ist der Mercedes-Vorsprung wirklich?
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Vasseur: Keine weiteren Zugeständnisse beim Start
Ein Bereich, in dem Ferrari in diesem Jahr einen Vorteil hat, sind eindeutig die Starts. Andere Teams hätten deswegen gerne weitere Änderungen bei der Startprozedur - doch da spielt Ferrari nicht mit.
"Ich glaube, wir haben die Startregelung mit dieser Fünf-Sekunden-Geschichte bereits massiv geändert", betont Frederic Vasseur, der erklärt, dass er die FIA bereits vor einem Jahr auf mögliche Probleme hingewiesen habe.
"Die Antwort war eindeutig: Wir müssen das Auto so konstruieren, dass es den Vorschriften entspricht, und nicht die Vorschriften so ändern, dass sie dem Auto entsprechen", so der Teamchef.
Das habe Ferrari getan - und andere Teams eben nicht. Deswegen werde es nun keine weiteren Zugeständnisse mehr geben, stellt Vasseur klar.
Glückwünsche
Auch Kimi Antonelli hat nach seinem ersten Formel-1-Sieg eine Menge Glückwünsche bekommen - unter anderem von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie schreibt auf X:
"Herzlichen Glückwunsch an Kimi Antonelli zu seinem außergewöhnlichen Sieg beim Großen Preis von China. Mit nur 19 Jahren steht nach zwanzig Jahren wieder ein italienisches Talent ganz oben auf dem Podium der Formel 1. Ein Champion."
Oscar für Formel-1-Film
Der Formel-1-Film aus dem vergangenen Jahr hat in der Nacht einen Oscar gewonnen. Die Auszeichnung für den besten Film gab es zwar nicht, dafür gewann man den Award für den besten Sound. Glückwunsch an alle Beteiligten!
Norris: Pause nach Japan nutzen
McLaren erreichte gestern einen vorläufigen Tiefpunkt in dieser Saison. Keiner der beiden Fahrer konnte am Rennen teilnehmen. Trotzdem betont Weltmeister Lando Norris, dass man 2026 noch nicht aufgeben wird.
"Ich habe große Hoffnung und großes Vertrauen in das Team, dass wir das Blatt wenden können", stellt er klar und erklärt, er glaube daran, "dass wir irgendwann in diesem Jahr um Podiumsplätze kämpfen können und vielleicht später in der Saison sogar um Siege".
Durch die abgesagten Rennen im April habe man nun etwas mehr Zeit bei der Weiterentwicklung des Autos. Womöglich habe man dadurch die Chance, einige Updates "früher" an die Strecke zu bringen, so Norris.
Vasseur: Wird keine Wunderlösung geben
Ferrari fehlt laut eigener Aussage aktuell bis zu einer halben Sekunde auf Mercedes. Und Frederic Vasseur hat in diesem Zusammenhang bei Sky klargestellt, dass man die nicht auf einen Schlag finden wird.
Man werde nicht nach einer "Wunderwaffe" suchen, die fünf Zehntel bringt, so der Teamchef. "Ich glaube, es ist wahrscheinlich besser, fünf Sachen zu finden, die jeweils ein Zehntel bringen", erklärt er.
Charles Leclerc verrät dazu: "Es sind [für die nächsten Rennen] einige Dinge in der Pipeline. Inwieweit wird das einen Unterschied machen, wenn wir den Rückstand auf Mercedes betrachten? Das weiß ich nicht."
Jedenfalls ist auch für ihn klar, dass Mercedes aktuell "der große Favorit" ist.
Schlecht geschlafen?
Obwohl der Rückstand vermutlich größer ist, als es auf der Strecke teilweise den Anschein macht, dürfte man bei Ferrari keine so schlechte Nacht gehabt haben. Denn zumindest hat sich die Scuderia aktuell klar als zweite Kraft hinter Mercedes etabliert.
Nicht so gut geschlafen hat dagegen Williams-Teamchef James Vowles - glaubt zumindest unser Redakteur Norman Fischer. Unsere beiden beliebten Montagskolumnen findet ihr hier:
Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: James Vowles
Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Stefano Domenicali
Videoanalyse zum China-GP 2026
Wie groß ist der Mercedes-Vorsprung wirklich?
Nachdem George Russell und Kimi Antonelli bereits in Melbourne die ersten beide Plätze belegten, feierte Mercedes auch beim zweiten Saisonrennen in Shanghai wieder einen Doppelerfolg. Aber wie weit ist Mercedes wirklich vorne?
Fakt ist, dass Ferrari in beiden Rennen zu Beginn mit den Silberpfeilen mithalten konnte. Doch diese Tatsache verzerrt das wahre Bild etwas. "Insgesamt waren sie schneller als wir", stellt Frederic Vasseur nach dem China-GP bei Sky klar.
"Je nach Session betrug der Abstand immer drei, vier oder fünf Zehntel", so Vasseur. Man könne lediglich mit Mercedes mithalten, wenn man den "Overtake-Modus" zur Verfügung habe. Zudem müsse man die Reifen stärker beanspruchen.
Dadurch sieht der Kampf teilweise offener aus, als er wirklich ist. "Wenn sie freie Fahrt fahren, sind wir ein paar Zehntel langsamer als sie", stellt Vasseur klar und betont, dass Mercedes vor allem auf den Geraden "einen klaren Vorteil" habe.
Grundsätzlich müsse sich Ferrari aber in allen Bereichen steigern, um Mercedes zu schlagen, so der Teamchef.
Hello again!
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Der Große Preis von China ist Geschichte - und damit das zweite Rennen unter dem komplett neuen Reglement der Königsklasse.
Hier im Ticker wollen wir in den kommenden Stunden weitere spannende Themen aus Shanghai aufarbeiten und uns sicher auch noch einmal die ein oder andere Stimme zur "neuen" Formel 1 abholen.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: Ruben Zimmermann