Porsche ändert LMDh-Kader: Drei Werksfahrer raus

Der Fahrerkader von Porsche Penske Motorsport wird deutlich verkleinert: In der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) werden 2025 nur noch zwei Stammfahrer an den Start gehen. Für Andre Lotterer, Frederic Makowiecki und Dane Cameron ist kein Platz mehr. Damit gehen sowohl ein amtierender IMSA-Champion als auch ein WEC-Weltmeister in spe.

Porsche wird bei den WEC-Rennen außerhalb von Le Mans nur noch mit jeweils zwei Fahrern auf den werksseitig eingesetzten Fahrzeugen antreten. Die Pressemitteilung spricht vom Einsatz dritter Fahrer in Le Mans und bei der "Vorbereitung auf das Saison-Highlight der WEC", was Interpretationsspielraum lässt. An anderer Stelle heißt es "bei ausgewählten Rennen".

Bei den dritten Fahrern handelt es sich um Mathieu Jaminet (#5) und Matt Campbell (#6), die beide dem IMSA-Kader angehören. Bei den 6 Stunden von Spa, dem klassischen Le-Mans-Vorbereitungsrennen, wird Porsche nicht mit ihnen fahren können, da dieses Rennen mit dem IMSA-Rennen auf dem Laguna Seca Raceway kollidiert. (WEC 2025: Updates zu Herstellern, Teams und Fahrern)

Michael Christensen wird sich den Porsche #5 mit dem zum Werksfahrer beförderten Julien Andlauer teilen. Andlauer stammt aus dem Porsche-Nachwuchskader und war 2018 offizieller Junior des Herstellers. Aus der Saison 2024 bleibt vor allem sein starker Auftritt bei den 6 Stunden von Spa im Porsche 963 von Proton Competition in Erinnerung, als er das Rennen zeitweise anführte.

In der #6 bleiben Laurens Vanthoor und Kevin Estre aus dem diesjährigen Aufgebot erhalten. Andre Lotterer, der am 19. November 43 Jahre alt wird, wird sich höchstwahrscheinlich mit einem Weltmeistertitel verabschieden.

Porsche-Fahrerkader WEC 2025:

Porsche #5: Michael Christensen, Julien Andlauer (Mathieu Jaminet)

Porsche #6: Laurens Vanthoor, Kevin Estre (Matt Campbell)

Ebenfalls nicht mehr dabei ist Frederic Makowiecki. Der kurz vor seinem 44. Geburtstag stehende Franzose und Porsche Motorsport beenden nach elf gemeinsamen Jahren ihre Zusammenarbeit. Wie es heißt, einigten sich beide Parteien einvernehmlich, während die Verträge von Lotterer und Cameron regulär auslaufen.

Die Reduzierung auf zwei Fahrer folgt auf eine Debatte während der WEC-Saison 2024, in der Chip Ganassi Racing die 6-Stunden-Rennen der WEC mit nur zwei Cadillac-Werksfahrern bestritten hat. Dies hat Vorteile, da die zur Verfügung stehende Trainingszeit auf nur zwei Fahrer aufgeteilt werden muss, beim Set-up weniger Kompromisse eingegangen werden müssen und strategisch mehr Optionen zur Verfügung stehen.

Ein Vorstoß von WRT-Teamchef Vincent Vosse, drei Fahrer für alle WEC-Rennen vorzuschreiben, stieß bei den Herstellern auf wenig Gegenliebe, da einige Marken ihre Fahrer auch in anderen Serien einsetzen, vor allem der Formel E, und sich diese Flexibilität nicht nehmen lassen wollen.

Im Reglement der WEC 2025 wurde die Mindestfahrzeit für einen Fahrer von 60 auf 45 Minuten reduziert, um den Nachteil von Dreier-Paarungen bei der strategischen Flexibilität im Rennen zumindest anzugleichen. Offenbar nicht genug, um Porsche von der Umstellung auf zwei Fahrer abzubringen.

Einen weiteren Grund nennt Jonathan "JD" Diuguid, Leiter Porsche Penske Motorsport: "Die Rennkalender von IMSA und WEC eröffnen uns die Möglichkeit, die Fahrerpaarungen noch häufiger einzusetzen. Die Tür für das Engagement in beiden Serien hat sich geöffnet."

IMSA: Beide Fahrzeuge mit neuem Stammfahrer

Auch in der IMSA SportsCar Championship werden die Fahrerpaarungen verändert. Mit Dane Cameron geht der aktuelle Champion. Mit nur 36 Jahren ist ein Engagement bei einem anderen Hersteller wahrscheinlich. (IMSA SportsCar Championship 2025: Updates zu Herstellern, Teams und Fahrern)

Seinen Platz an der Seite von Ex-Formel-1-Pilot Felipe Nasr im Porsche #7 übernimmt Nick Tandy, der vom #6 wechselt. Dort bekommt Mathieu Jaminet mit Matt Campbell einen neuen Teamkollegen, der aus der WEC in die IMSA wechselt. (Starterliste IMSA SportsCar Championship 2025)

Die Endurance-Piloten sind die Stammfahrer des WEC-Porsche #6, Estre in der IMSA-#6 und Vanthoor in der #7.

Porsche-Fahrerkader IMSA 2025:

Penske-Porsche #6: Mathieu Jaminet, Matt Campbell (Kevin Estre)

Penske-Porsche #7: Felipe Nasr, Nick Tandy (Laurens Vanthoor)

Drei Entwicklungsfahrer scheiden aus

Über die Besetzung eines dritten Porsche 963 in Le Mans, wo neben Nasr und Tandy noch ein dritter Fahrer benötigt würde, sagt die Pressemitteilung noch nichts. Porsche hatte bereits angekündigt, den automatisch erhaltenen Platz aller Voraussicht nach annehmen zu wollen.

Cameron, Makowiecki und Lotterer waren maßgeblich an der Entwicklung des Porsche 963 beteiligt. Entsprechend würdigt Porsche-Motorsportchef Thomas Laudenbach ihre Arbeit: "Ich bedanke mich sehr bei Dane Cameron, Andre Lotterer und Frederic Makowiecki für die Toparbeit in den vergangenen Jahren."

"Alle drei haben erheblichen Anteil daran, dass wir mit dem Porsche 963 auf beiden Seiten des Atlantiks derart große Erfolge feiern durften - und das bereits im zweiten Einsatzjahr."

"Julien Andlauer konnte uns in den vergangenen Saisons am Steuer von allen Rennfahrzeugen aus Weissach überzeugen. Er hat den Aufstieg in den Werksfahrerkader absolut verdient."

Urs Kuratle, Leiter Werksmotorsport LMDh, fügt hinzu: "In beiden Serien werden wir jeweils ein Duo mit viel Erfahrung am Start haben, hinzu kommen jeweils zwei Fahrer in Schwesterautos, die alle das Nachwuchsprogramm von Porsche durchlaufen und uns bereits in jungen Jahren vollständig überzeugt haben."

"Auch von meiner Seite gilt Dane Cameron, Andre Lotterer und Frederic Makowiecki großer Dank. Alle drei haben das Programm von Porsche Penske Motorsport dorthin gebracht, wo es jetzt im weltweiten Langstreckensport ist: an der Spitze."