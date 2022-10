Austin-Donnerstag in der Analyse: Muss Verstappen um den Titel 2021 zittern?

Vettel: Nicht anders als 2021

Obwohl der Deutsche seine Karriere am Ende des Jahres beendet, bringt er sich weiter in die Entwicklung bei Aston Martin ein. "Es gibt für mich keinen Grund, etwas zurückzuhalten. Ich wechsel zu keinem anderen Team."



"Ich sage, was ich denke. In der Hinsicht hat sich zum vergangenen Jahr nichts geändert", so Vettel, der berichtet: "Wir hatten schon im vergangenen Jahr hohe Ziele, genauso in diesem Jahr, aber das hat nicht geklappt - das ist kein Geheimnis."



"Aber das Team wächst. Es werden Leute geholt, die Infrastruktur wächst - viele Dinge passieren, und das wird sich in Zukunft zeigen. Es braucht Zeit, und natürlich wären wir in den zwei Jahren gerne etwas schneller gewesen."



"Aber es wird langsam. Unsere Ambition ist, im kommenden Jahr ein besseres Auto hinzustellen. Ich bin zwar nicht mehr involviert, aber aktuell noch ein Teil des Teams. Wir wachsen und das Ziel ist natürlich, besser zu werden", so Vettel.



Er selbst wird ab 2023 allerdings nichts mehr davon haben.