Formel-1-Liveticker: Designpräsentation des Williams FW45 für 2023

Sargeant hatte Formel-1-Traum schon abgehakt

Ebenfalls eine sehr spannende Aussage: Der Rookie verrät, dass er sich an einem Punkt seiner Karriere bereits "zu 100 Prozent sicher" gewesen sei, dass er es nicht mehr in die Formel 1 schaffen würde. Das sei zu seiner Zeit in der Formel 3 gewesen.



"An diesem Punkt dachte ich, ich würde Richtung LMP oder IndyCar gehen - womit ich damals auch zufrieden war. Es war damals meine Realität", verrät er und gesteht, er sei damals nur in der Formel 3 gefahren, um "in einem Auto zu bleiben".



An eine Formel-1-Chance habe er damals allerdings schon nicht mehr geglaubt. Dann wurde er Ende 2021 Williams-Junior, schaffte es 2022 zunächst in die Formel 2 und bereits ein Jahr später dann in die Königsklasse.



So schnell kann es manchmal gehen ...