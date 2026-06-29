Formel-1-Liveticker: Red Bull laut Verstappen noch nicht im Titelkampf
Formel-1-Liveticker: Red Bull laut Verstappen noch nicht im Titelkampf
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Wolff: Verstappen niemals abschreiben
Auch Toto Wolff hat sich zu möglichen WM-Chancen von Max Verstappen in diesem Jahr geäußert. "Max ist immer gut dafür, in der Meisterschaft eine Rolle zu spielen", warnt der Mercedes-Teamchef.
Der Niederländer hole immer das Maximum aus dem Auto heraus. "Deshalb darf man den 'Verstappen-Faktor' im Kampf um die Meisterschaft niemals außer Acht lassen oder unterschätzen", so Wolff.
Ähnlich äußerte er sich ja auch nach Barcelona über Lewis Hamilton. Doch der Brite ist gestern wieder auf WM-Rang drei abgerutscht und Verstappen ist ja aktuell sogar nur Siebter.
Schnellste Runde
Das Rennen gewann er gestern nicht, der schnellste Mann war WM-Leader Kimi Antonelli aber trotzdem wieder einmal - zumindest über eine Runde.
Der Italiener fuhr in Österreich bereits zum fünften Mal in diesem Jahr die schnellste Runde. Lewis Hamilton, Lando Norris und Max Verstappen kommen auf je eine.
Seine schnellste Rennrunde in Spielberg gibt es hier noch einmal im Video:
"Kopfzerbrechen" bei Leclerc?
Der Monegasse landete gestern bereits im fünften Rennen in Folge hinter Lewis Hamilton. Zuletzt sah Leclerc die Zielflagge in Suzuka vor seinem Teamkollegen. Das ist inzwischen drei Monate her.
"Das arbeitet in ihm", glaubt Experte Timo Glock, der bei Sky erklärt: "Er versucht zu verstehen, warum es so ist. Er hat gesagt, dass ihm das letzte Vertrauen ins Auto fehlt und dass das Aggressive, das er sonst in Q3 hinbekommt, nicht mehr klappt."
"Wenn dann so ein Rennen dazukommt und der Teamkollege ihm wieder Punkte abnimmt, bereitet dir das Kopfzerbrechen", vermutet er. Und als nächstes steht mit Silverstone ausgerechnet eine Paradestrecke von Hamilton an ...
Stella: Mercedes ist noch nicht durch
Mercedes gewann sieben der ersten acht Saisonrennen. Trotzdem glaubt Andrea Stella nicht, dass die WM damit bereits entschieden ist. Der McLaren-Teamchef erklärt: "Mercedes ist aus Sicht des Chassis mit einem ordentlichen Vorsprung in die Saison gestartet."
Doch seitdem hätten auch die Silberpfeile noch einmal ein größere Upgrade gebracht. Er vermutet daher: "Wäre Mercedes mit dem Melbourne-Auto hier [in Österreich] gewesen, hätten sie das Rennen heute wahrscheinlich verloren, und wir hätten einen neuen Sieger gehabt."
"Selbst für Mercedes ist es also ein Entwicklungsrennen", betont er und erklärt: "Wenn sie ihr Auto nicht durch ein weiteres umfangreiches Upgrade weiterentwickeln, würde es mich nicht überraschen, wenn in der zweiten Saisonhälfte ein anderes Team das schnellste Auto stellt."
Heißt: Mercedes darf nicht nachlassen, sonst ist der Vorsprung schnell aufgebraucht. Das habe bereits das knappe Rennen gegen Verstappen gestern gezeigt.
Verstappen gegen Hamilton
Gestern gab es eine "Neuauflage" des WM-Duells aus 2021 - zumindest in kleiner Form. Den spannenden Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton könnt ihr euch hier noch einmal im Video ansehen:
Schlecht geschlafen?
Obwohl Red Bull auch weiterhin noch nicht in WM-Form ist, dürfte Max Verstappen zu den Fahrern gehören, die eine bessere Nacht hatten. In diesem Zusammenhang verweise ich wie an jedem Montag gerne auf unsere beiden beliebten Kolumnen und unsere Videoanalyse zum Österreich-Rennen:
Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Valtteri Bottas
Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: George Russell
Videoanalyse Spielberg 2026
Verstappen: "Haben noch zu viele Probleme"
Max Verstappen wurde gestern Zweiter, liegt in der WM aber noch immer 98 Punkte hinter Spitzenreiter Kimi Antonelli. Doch bereits 2025 meldete er sich nach einem ähnlichen großen Rückstand noch einmal im WM-Kampf zurück.
Gelingt das in dieser Saison wieder? "Ich glaube, es stehen noch mehr Rennen auf dem Programm als letztes Jahr. Aber der Abstand ist sehr groß", grübelt Verstappen selbst.
"Wir hatten ein sehr gutes Tempo [in Spielberg], aber ich glaube, um um den Titel mitzukämpfen, müssen wir in allen Bereichen noch besser werden", betont der Niederländer.
"Ich glaube, wir haben immer noch zu viele Probleme", so Verstappen, der erklärt: "Wenn wir etwas solider sind - und das haben wir in der Vergangenheit ja schon bewiesen -, dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus."
Doch aktuell sieht er Red Bull noch nicht in der Lage, um die WM zu kämpfen.
Von Österreich nach England
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Nach dem gestrigen Rennen in Spielberg zieht die Königsklasse direkt weiter nach Silverstone, wo am Wochenende bereits der nächste Grand Prix ansteht.
Wir wollen daher keine Zeit verlieren und direkt einstiegen in unsere heutige Tickerausgabe, in der wir einige Themen aus Österreich noch einmal aufarbeiten und auch schon einen Ausblick auf Silverstone wagen wollen.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: Ruben Zimmermann