Formel-1-Liveticker: Red Bull laut Verstappen noch nicht im Titelkampf

Verstappen: "Haben noch zu viele Probleme"

Max Verstappen wurde gestern Zweiter, liegt in der WM aber noch immer 98 Punkte hinter Spitzenreiter Kimi Antonelli. Doch bereits 2025 meldete er sich nach einem ähnlichen großen Rückstand noch einmal im WM-Kampf zurück.



Gelingt das in dieser Saison wieder? "Ich glaube, es stehen noch mehr Rennen auf dem Programm als letztes Jahr. Aber der Abstand ist sehr groß", grübelt Verstappen selbst.



"Wir hatten ein sehr gutes Tempo [in Spielberg], aber ich glaube, um um den Titel mitzukämpfen, müssen wir in allen Bereichen noch besser werden", betont der Niederländer.



"Ich glaube, wir haben immer noch zu viele Probleme", so Verstappen, der erklärt: "Wenn wir etwas solider sind - und das haben wir in der Vergangenheit ja schon bewiesen -, dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus."



Doch aktuell sieht er Red Bull noch nicht in der Lage, um die WM zu kämpfen.