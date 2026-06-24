FW48: Rettet eine B-Version die Williams-Saison nach der Pause?
James Vowles verrät, dass Williams nach der Sommerpause eine B-Version des FW48 bringen will - Bereits in den kommenden Wochen sind mehrere Updates geplant
Williams fährt den eigenen Zielen 2026 bislang hinterher
Foto: Sutton Images
Bei Williams ist man weit davon entfernt, die Formel-1-Saison 2026 bereits abzuschreiben. Obwohl das Team einen schwachen Saisonstart erlebte und in der Weltmeisterschaft aktuell nur auf P8 liegt, kündigt James Vowles an, nach der Sommerpause noch einmal anzugreifen.
"Es scheint, als wäre die Saison schon weit fortgeschritten. Tatsächlich haben wir aber erst ein Drittel der Saison hinter uns", erinnert der Teamchef. Der vergangene Grand Prix in Barcelona war erst der siebte von aktuell 22 Rennen im Formel-1-Kalender 2026.
"Was ich damit sagen will: Wir haben noch Zeit, das zu beheben und in Ordnung zu bringen", betont Vowles. "Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir diese Leistung rechtzeitig ins Auto bringen", weiß der Teamchef auch.
Deshalb hat Williams für die kommenden Wochen gleich mehrere Update-Pakete geplant. "Wir haben [in den vergangenen Rennen] Performance gebracht und werden dies auch in den kommenden Rennen weiterhin tun", verrät Vowles.
Das jüngste Rennen in Barcelona habe die Schwächen des FW48 offenbart, und man habe "einen Plan für die Saison ausgearbeitet, wie wir eine Reihe davon beheben und korrigieren können", so Vowles, der für die nächsten Rennen mehrere Upgrades ankündigt.
"Das wird nicht auf einen Schlag geschehen", betont er und erklärt: "Einige davon werden bereits in Silverstone kommen, vielleicht auch in Spa. Weitere werden im Vorfeld der Augustpause folgen, und nach der Augustpause wird es dann eine ganze Menge geben."
Tatsächlich werde Williams nach der Sommerpause "ein wirklich weitgehend neues Auto" auf die Strecke bringen, verrät Vowles. Oder anders gesagt: Eine B-Version des FW48 soll die bis jetzt ziemlich durchwachsene Saison des Teams doch noch retten.
Über das kommende Rennen in Österreich am Wochenende sagt Vowles: "Ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr so stark im Hintertreffen sein werden wie in Barcelona. Aber einige dieser Probleme lassen sich kurzfristig nicht beheben."
"Was man in Barcelona gesehen hat, ist eher eine vorübergehende Schwäche, die mit einigen Eigenschaften der Strecke und mit Elementen zusammenhängt, die am Auto noch nicht ganz stimmen", so der Teamchef, der in Spielberg nach der Nullnummer in Spanien wieder eine bessere Leistung erwartet.
Den ganz großen Sprung nach vorn wird es aber frühestens nach der Sommerpause geben - falls er Williams 2026 überhaupt noch gelingt.
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