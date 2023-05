Formel-1-Kalender 2024: Die Übersicht

Wohin geht die Reise für die Fahrer und Teams der Formel-1-Saison 2024? Das ist noch offen. Denn ein offizieller Rennkalender für das Jahr 2024 ist bisher nicht veröffentlicht worden. Anhand der aktuellen Rennstrecken-Verträge aber lässt sich zumindest erahnen, wo die Formel 1 in der Saison 2024 überall Station machen wird.

Theoretisch möglich sind laut dem aktuellen Sportlichen Reglement der Formel 1 bis zu 24 Grands Prix pro Saison. Bislang aber ist unklar, ob die Formel 1 dieses Maximum im Jahr 2024 ausschöpfen wird.

Zumal mit Spa-Francorchamps in Belgien eine aktuelle Formel-1-Rennstrecke vor einer unklaren Zukunft steht: Der Traditionskurs hat 2022 eine Vertragsverlängerung über lediglich ein Jahr unterschrieben und ist nach dem Grand Prix im Sommer ohne gültige Vereinbarung mit der Formel 1 über 2023 hinaus. Heißt: Spa könnte aus dem Kalender fliegen, sofern kein neuer Vertrag unterschrieben wird.

Schanghai in China wiederum soll 2024 erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie wieder einen Grand Prix austragen und würde die Rennanzahl - bei einer möglichen Vertragsverlängerung mit Spa - in der Tat auf 24 anheben. Etwaige neue Strecken für 2024 sind bisher nicht bestätigt und eine Rückkehr nach Deutschland gilt mittelfristig als ausgeschlossen.

Formel-1-Auftakt 2024 wohl erstmals in Saudi-Arabien

Den Auftakt zur Formel-1-Saison 2024 macht vermutlich Dschidda in Saudi-Arabien. Das arabische Land hat um eine einmalige Terminverlegung gebeten, um den Grand Prix noch vor dem Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan austragen zu können.

Der Ramadan beginnt 2024 am 10. März (Sonntag) und endet am 9. April (Dienstag). Das Auftaktrennen in Dschidda könnte also zum Beispiel am 3. März stattfinden. Das ist bisher aber unbestätigt.

Ursprünglich war Melbourne in Australien als Schauplatz für den ersten Formel-1-Grand-Prix 2024 vorgesehen gewesen, gibt die "Poleposition" im Rennkalender aber an Saudi-Arabien ab, das erstmals die Formel-1-Saison eröffnen soll. Das Finalrennen dürfte weiter in Abu Dhabi ausgetragen werden.

Ob auch in der Formel-1-Saison 2024 zusätzliche Sprintrennen zu absolvieren sind und, wenn ja, wie viele, das ist noch komplett offen. 2021 und 2022 hatte die Formel 1 jeweils drei Sprints gefahren, 2023 sind es erstmals sechs Sprintrennen.

In dieser Übersicht präsentieren wir einen Überblick über alle Austragungsorte 2024 und zeigen auch, wie lange die entsprechenden Strecken mit Vertrag über 2023 hinaus noch im Formel-1-Kalender stehen werden.

So wird der Formel-1-Kalender verabschiedet:

Die Renntermine für die Formel-1-Saison im jeweils nächsten Jahr werden zunächst vom Rechteinhaber Liberty Media mit den Rennstrecken verhandelt. In diese Verhandlungen werden in der Regel auch die Teams eingebunden und laufend über Fortschritte informiert. Die Teams haben aber keine Entscheidungsgewalt.

Sobald ein erster Entwurf steht, wird dieser in der Regel vom Rechteinhaber veröffentlicht. In diesem Entwurf befindet sich oft noch das eine oder andere "Sternchen" - zum Beispiel, wenn ein Vertrag mit einer Rennstrecke noch nicht unterschrieben, aber eine Einigung absehbar ist.

Sobald alle Verträge finalisiert sind und auch das letzte "Sternchen" eliminiert ist, übergibt der Rechteinhaber den Kalenderentwurf an den Motorsport-Weltrat der FIA. Erst wenn dessen 26 Mitglieder zugestimmt haben (dabei handelt es sich in der Regel um einen reinen Formalakt), wird der Formel-1-Kalender für die jeweils nächste Saison offiziell von der FIA veröffentlicht.

Der Weltrat tagt normalerweise viermal pro Jahr, unter anderem im Oktober und Dezember. Eine Ratifizierung bereits im Oktober ist möglich. In der Praxis wurde der Formel-1-Kalender zuletzt aber meistens erst nach dem Dezember-Treffen (kurz vor der FIA-Jahresabschlussgala mit der Formel-1-WM-Siegerehrung) offiziell bekanntgegeben und bestätigt.

Erst dann stehen wirklich alle Grand-Prix-Termine zu 100 Prozent verbindlich fest.

Formel-1-Austragungsorte 2024 (alphabetisch, nach Ländern):

- Abu Dhabi, Abu Dhabi: Yas Marina Circuit (bis 2030)

- Aserbaidschan, Baku: Baku City Circuit (bis 2026)

- Australien, Melbourne: Albert Park Circuit (bis 2035)

- Bahrain, Sachir: Bahrain International Circuit (bis 2036)

- Brasilien, Sao Paulo: Autodromo Jose Carlos Pace (bis 2025)

- China, Schanghai: Shanghai International Circuit (bis 2025)

- Großbritannien, Silverstone: Silverstone Circuit (bis 2024)

- Italien, Imola: Autodromo Enzo e Dino Ferrari (bis 2025)

- Italien, Monza: Autodromo Nazionale Monza (bis 2025)

- Japan, Suzuka: Suzuka International Racing Course (bis 2024)

- Kanada, Montreal: Circuit Gilles Villeneuve (bis 2031)

- Katar, Losail: Losail International Circuit (bis 2032)

- Mexiko, Mexiko-Stadt: Autodromo Hermanos Rodriguez (bis 2025)

- Monaco, Monaco: Circuit de Monaco (bis 2025)

- Niederlande, Zandvoort: Circuit Park Zandvoort (bis 2025)

- Österreich, Spielberg: Red-Bull-Ring (bis 2027)

- Saudi-Arabien, Dschidda: Jeddah Street Circuit (bis 2030)

- Singapur, Singapur: Marina Bay Circuit (bis 2028)

- Spanien, Barcelona: Circuit de Barcelona-Catalunya (bis 2026)

- Ungarn, Budapest: Hungaroring (bis 2027)

- USA, Austin: Circuit of The Americas (bis 2026)

- USA, Las Vegas: Las Vegas Street Circuit (bis 2025)

- USA, Miami: Miami International Autodrome (bis 2031)

Aktuelle Formel-1-Strecken ohne Vertrag für 2024:

- Belgien, Spa: Circuit de Spa-Francorchamps (bis 2023)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.