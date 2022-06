Formel 1 bleibt in Melbourne: Vertrag bis 2035 verlängert

Audio-Player laden

Die Formel 1 wird bis mindestens 2035 einen Grand Prix von Australien bestreiten. Rechteinhaber Liberty Media hat am späten Mittwochabend die Vertragsverlängerung mit dem Promoter in Melbourne bekannt gegeben.

"Der Grand Prix von Australien war noch nie beliebter", sagt Martin Pakula, Minister für Tourismus, Sport und Großveranstaltungen der Provinz Victoria. "Dieses Jahr sind 419.000 Zuschauer für das Rennen in den Albert Park gekommen. Wir wissen, wie wichtig dieser Event für unsere Wirtschaft ist. Darum haben wir die längste Vertragsverlängerung in der Geschichte des Rennens in Melbourne geliefert."

Der Vertrag zwischen der Australian Grand Prix Corporation (AGPC) und der Formel 1 knüpft an das bisherige Abkommen an, das bis 2025 abgeschlossen wurde, und umfasst eine wesentliche Änderung. So werden bereits ab 2023 auch die Formel 2 und die Formel 3 im Rahmenprogramm der Formel 1 im Albert Park fahren.

Melbourne ist seit 1996 fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und gilt unter Fahrern, Teams und Medienvertretern als eine der beliebtesten Locations. Die AGPC hat bereits in den vergangenen beiden Jahren angefangen, in die Verbesserung der Strecke zu investieren, und wird in den nächsten Jahren auch Paddock und Boxengasse generalsanieren.

An welchem Termin das Rennen 2023 stattfinden wird, steht noch nicht fest.

