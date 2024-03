Formel-1-Quoten 2024: Die Übersicht von Sky, RTL, ORF und ServusTV

Wie groß ist eigentlich das TV-Publikum der Formel 1 in Deutschland und in Österreich? Das halten wir nach jedem Rennwochenende in dieser Übersicht fest.

Die Formel-1-Sender in Deutschland und Österreich

In Deutschland zeigt einzig Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der Formel 1 live im Fernsehen. Allerdings ist 2024 auch RTL mit einzelnen Grands Prix am Start: Der Privatsender ist erstmals seit 2022 wieder dabei und zeigt insgesamt sieben Rennen im Free-TV.

In Österreich bleibt es bei der inzwischen gewohnten Aufteilung zwischen Rechteinhaber ServusTV und dem ORF. Beide Sender übertragen jeweils zwölf Saisonrennen.

Erläuterungen zur Quoten-Tabelle

Aufgeführt in unserer Quoten-Tabelle sind jeweils Einschaltquote und Marktanteil (in Prozent) der übertragenden Sender für jeden einzelnen Grand Prix der Formel-1-Saison 2024.

Außerdem bieten wir mit den Vorjahresdaten eine Vergleichsmöglichkeit. Damit lassen sich Trends erkennen: Verbesserungen zum Vorjahr sind grün hinterlegt, Verschlechterungen orange.

Per Klick auf die jeweilige Länderflagge gelangen Sie auf die Quoten-News zum jeweiligen Grand Prix. Den kompletten Rennkalender der Formel-1-Saison 2024 finden Sie hier.

Übersicht: Quoten und Marktanteile der Formel-1-Sender

Sky RTL ORF ServusTV

Quote MA Ø Quote MA Ø Quote MA Ø Quote MA Ø R01 2024 431.000 3,4% 1,9 Mio 14,8% 445.000 32,6% 2023 891.000 5,1% 643.000 33% 2022 1,0 Mio 6,0% 775.000 42% 2021 1,1 Mio 5,8% 639.000 35% 2024 2023 755.000 3,6% 719.000 32% 2022 1,1 Mio 4,1% 709.000 25,3% 2021 750.000 5,9% 3,48 Mio 11,7% 777.000 29,8% 2024 2023 443.000 8,4% 457.000 58,3% 2022 506.000 11,1% 433.000 65% 2021 2024 2023 279.000 7,1% 336.000 60% 2022 399.000 7,4% 414.000 48,8% 2021

2024 2023 2022 2021



2024 2023 595.000 2,7% 682.000 29% 2022 803.000 3,4% 699.000 26,2% 2021 2024 2023 2022 800.000 5,1% 2,93 Mio 18,7% 630.000 41,2% 2021 777.000 4,1% 4,16 Mio 22,2% 772.000 39%



2024 2023 360.000 6,5% 452.000 43% 2022 1,0 Mio 6,5% 931.000 48% 2021 799.000 5,5% 673.000 40% 2024 2023 707.000 2,9% 556.000 22,5% 2022 840.000 3,1% 776.000 31% 2021 2024 2023 775.000 8,2% 526.000 42% 2022 694.000 6,7% 631.000 51% 2021 460.000 4,3% 2,50 Mio 23,2% 570.000 49% 2024 2023 610.000 5,4% 729.000 54% 2022 822.000 6,4% 757.000 47% 183.000 11,4% 2021 676.000 5,3% 677.000 46% 112.000 7,6% 2024 2023 687.000 5,1% 541.000 47% 2022 633.000 4,9% 2,39 Mio 18,5% 628.000 2021 600.000 4,9% 710.000 42% 2024 2023 855.000 6,6% 506.000 43,3% 2022 788.000 6,6% 744.000 54% 2021 628.000 4,6% 617.000 38% 2024 2023 720.000 6,1% 569.000 42,8% 2022 750.000 6,7% 680.000 45,2% 2021 457.000 2,5% 526.000 35% 2024 2023 598.000 4,6% 629.000 46,5% 2022 628.000 5,3% 2,04 Mio 17,1% 715.000 51% 2021 730.000 7,3% 483.000 45% 2024 2023 640.000 6,0% 645.000 49% 2022 800.000 6,6% 744.000 ??? 2021 615.000 5,0% 2,41 Mio 19,4% 570.000 49%

2024 2023 500.000 5,1% 502.000 44% 2022 650.000 6,5% 468.000 49,7% 2021 742.000 5,2% 648.000 42% 2024 2023 442.000 4,4% 454.000 44,3% 2022 660.000 4,6% 729.000 49% 2021 2024 2023 486.000 2,0% 573.000 22,4% 2022 680.000 2,6% 787.000 27% 2021 640.000 2,2% 608.000 23% 2024 2023 501.000 2,1% 667.000 22% 2022 578.000 2,4% 652.000 24,1% 2021 700.000 2,4% 660.000 19,3% 2024 2023 604.000 2,6% 601.000 24,8% 2022 746.000 2,6% 2,83 Mio 9,8% 781.000 26% 2021 664.000 2,5% 796.000 29% 2024 2023 310.000 8,1% 348.000 59,4% 2022 2021 2024 2023 696.000 2,7% 653.000 25% 2022 2021 670.000 4,2% 555.000 37% 2024 2023 606.000 4,3 539.000 38% 2022 750.000 5,3% 602.000 41,2 2021 951.000 5,8% 1,1 Mio 57%