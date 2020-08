DTM Lausitzring 2 2020: Zeitplan, TV- und Streamzeiten

Noch eine Runde Lausitzing gefällig? Das dritte Rennwochenende des DTM-Saison 2020 findet zwar auf der gleichen Strecke wie das zweite statt - diesmal wird jedoch die Grand-Prix-Variante gefahren. Dabei wird sich zeigen, wie sich BMW und Audi auf die Umgebung eingestellt haben. Das können die Zuschauer leider immer noch nicht live an der Strecke verfolgen. Mit unserem Streaming-Angebot auf 'Motorsport-Total.com' kommt das Rennwochenende aber zu Ihnen! Wir geben den Überblick.

Los geht es wie immer am Freitag mit zwei Trainingseinheiten, auf die wie gewohnt die Renntage am Samstag und Sonntag mit dem Qualifying jeweils am Vormittag folgen. Neben der DTM startet an diesem Wochenende auch die DTM-Trophy zu ihrem zweiten Saisonlauf. Das Rahmenprogramm rundet die GTC-Race (Gran-Turismo-Touring-Car-Cup) ab und kann auf der OTT-Plattform 'DTM Grid' verfolgt werden.

Der Zeitplan am Lausitzring:*

Freitag, 21. August:

11:10 - 11:50 Uhr: GTC-Race & Goodyear 60 Freies Training 1

12:05 - 12:45 Uhr: DTM-Trophy Freies Training 1

13:00 - 13:45 Uhr: DTM Freies Training 1

14:10 - 14:30 Uhr: Goodyear 60 Qualifying

14:55 - 15:35 Uhr: DTM-Trophy Freies Training 2

16:30 - 17:00 Uhr: DTM Freies Training 2

17:30 - 18:30 Uhr: Goodyear 60 Rennen

Samstag, 22. August:

10:45 - 11:05 Uhr: DTM Qualifying 1

11:25 - 11:45 Uhr: DTM-Trophy Qualifying 1

12:00 - 12:20 Uhr: GTC-Race Qualifying 1

13:00 - 13:30 Uhr: DTM Startaufstellung

13:33 - 14:50 Uhr: DTM Rennen 1

15:15 - 15:45 Uhr: DTM-Trophy Rennen 1

16:10 - 16:40 Uhr: GTC-Race Rennen 1

Sonntag, 23. August

10:45 - 11:05 Uhr: DTM Qualifying 2

11:25 - 11:45 Uhr: DTM-Trophy Qualifying 2

12:00 - 12:20 Uhr: GTC-Race Qualifying 2

13:00 - 13:30 Uhr: DTM Startaufstellung

13:33 - 14:50 Uhr: DTM Rennen 1

15:15 - 15:45 Uhr: DTM-Trophy Rennen 2

16:10 - 16:40 Uhr: GTC-Race Rennen 2

*Kurzfristige Änderungen im Programm möglich.

"Laut. Nah. Dran." kann man die DTM auch in diesem Jahr aus dem Wohnzimmer heraus erleben. Die Rennen am Samstag und Sonntag werden im Free-TV bei Sat.1 übertragen. Die Trainings und Qualifyings gibt es im Livestream-Angebot auf 'Motorsport-Total.com' und ran.de. Auf der OTT-Plattform 'DTM Grid' gibt es neben den Sessions auch interessantes Zusatzmaterial zur DTM.

Der Zeitplan der Live-Übertragungen der DTM vom Lausitzring:

Freitag, 21. August:

12:55 Uhr: DTM Freies Training 1 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

16:25 Uhr: DTM Freies Training 2 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

Samstag, 22. August:

10:30 Uhr: DTM Qualifying 1 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM-Grid)

13:00 Uhr: DTM Rennen (Sat.1, ran.de, DTM Grid)

Sonntag, 23. August

10:30 Uhr: DTM Qualifying 2 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM-Grid)

13:00 Uhr: DTM Rennen 2 (Sat.1, ran.de, DTM Grid)

Mit Bildmaterial von ITR.