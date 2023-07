Formel-1-Liveticker: Der Sprint-Tag in Spielberg

Zuversichtlich trotz altem Material

Oscar Piastri kann zurecht Stolz auf die gezeigte Leistung beim Sprintrennen heute in Spielberg sein.



Zwar reichte es für den McLaren-Piloten nicht für einen Platz in den Punkten, er hat mit sechs Plätzen aber eine Menge gutmachen können, nachdem für ihn schon in SQ1 Schluss war am Mittag.



Er selbst war auch ganz zufrieden und zuversichtlich, dass das alte Paket des MCL60 durchaus mithalten kann:



"Ich konzentriere mich auf mich und das Fahren, versuche das Beste aus mir herauszuholen. Wir sind mit beiden Paketen in der Lage, in Q3 zu sein, wenn man mal Tracklimits rausrechnet. Selbst im Vergleich zu anderen, die am Ende von Q2 ihre Runden gestrichen bekommen haben, waren wir teilweise stärker. Die Pace war die ganze Zeit stark, mit beiden Paketen."



Von Platz 17 zu starten ist eher eine Hypothek, aber Piastri konnte dem Ganzen auch eine Menge Positives abgewinnen:



"Es macht immer Spaß, durchs Feld zu pflügen anstatt durchgereicht zu werden. Von da, wo wir gestartet sind, mussten wir etwas probieren, um alles zu versuchen, noch in die Punkte zu kommen. Ich denke, es war ein guter Moment in die Box zu kommen. George war sehr ambitioniert, als Erster reinzugehen, aber als klar wurde, dass er sich auf der Strecke halten würde und die Pace passt, wollten wir auch aggressiv handeln."



"Das Timing des Boxenstopps war gut, ich habe ganz gut die Temperatur in die Reifen bekommen und als dann noch die Streckenbedingungen mit Slicks besser wurden, schienen wir recht schnell zu sein. Es war sehr zufriedenstellend, an ein paar Leuten vorbeizukommen. Leclerc und Albon in zwei Kurven zu überholen, war auf jeden Fall das Highlight. Es war ein unterhaltsamer Nachmittag, an dem es am Ende um nichts ging, aber das ist manchmal auch einfach Teil der Geschichte", setzte Piastri fort.



Morgen startet er das Rennen von Platz 13. Mal sehen, ob er die drei Plätze in die Punkte noch gutmachen kann. Nach der Leistung heute hätte er das allemal verdient.