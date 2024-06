Formel-1-Liveticker: Deutet Marko hier den Ricciardo-Abschied an?

Famin: Bin mit der Entwicklung zufrieden

Von außen betrachtet kann man schnell das Gefühl bekommen, dass es bei Alpine bereits seit einiger Zeit ziemlich chaotisch zugeht. Denn in den vergangenen zwölf Monaten haben zahlreiche hochrangige Mitarbeiter das Team verlassen.



Teamchef Bruno Famin betont gegenüber Sky jedoch: "Wir haben Leute verloren, aber auch eine Menge Leute gewonnen. Und wir haben auch einige sehr gute interne Leute befördert."



"Ich bin sehr zufrieden damit, wie sich das Team zuerst in Viry [in der Motorenabteilung] und jetzt in Enstone entwickelt, wo wir eine sehr gute Gruppe von Top-Managern haben", stellt Famin klar.



Er sei "sehr froh, David Sanchez auf der technischen Seite an Bord zu haben. Das hat die Denkweise und den Blick auf die technische Entwicklung des Autos komplett verändert", so der Teamchef.



Er versichert: "Ich vertraue wirklich darauf, dass wir in den kommenden Monaten in Enstone und auch in Viry gute Arbeit leisten können." Ein bisschen mehr interne Ruhe würde dabei aber sicher nicht schaden ...