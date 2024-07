Formel-1-Liveticker: Grabenkämpfe bei Sauber vor Audi-Einstieg

Max Verstappen: Seine drei besten Siege

Im gleichen Artikel geht er auch auf seine zehn besten Formel-1-Siege bislang ein. Ich kürze das an der Stelle mal ab (Link findet ihr ja im Post zuvor) und gehe auf seine Top 3 ein.



Auf Platz drei ist Spielberg 2019, was vor allem durch das grenzwertige Manöver gegen Charles Leclerc in Kurve 3 in Erinnerung ist. Denn ob er seinen Sieg dort behalten durfte, stand lange nicht fest. "Die drei Stunden bis zum offiziellen Ergebnis verbrachte ich in der Red Bull Energy Station, gemeinsam mit Helmut Marko und Dietrich Mateschitz. Es hat gedauert, bis der Sieg feststand, aber in Summe war’s ein cooles Rennen", sagt er.



Platz zwei geht an Mexiko 2018, als die Rivalität mit Daniel Ricciardo auf dem Höhepunkt war. Ricciardo holte sich die Pole, während Verstappen durch ein Motorenproblem gehandicapt war. "Ich war wirklich zornig. Just als es um alles ging, war ich machtlos. In der Nacht vor dem Rennen sagte ich mir: Morgen gewinne ich! Es war kein Gefühl von Revanche, eher der unbedingte Wille, trotz technischer Probleme zu siegen", so Verstappen.



Und Platz 1 ist - wie kann es anders sein - seni erster Sieg in Spanien 2016 in seinem ersten Rennen für Red Bull. "Nichts kann den ersten Sieg in der F1 toppen", so sein Kommentar.



"Es war unglaublich, weil er so unerwartet kam. Das Team hatte zuvor gesagt: Setz dich rein, gewöhn dich ans Auto und schau, was dabei rauskommt. Ja, wir hatten Glück, weil beide Mercedes weg waren, aber man muss seine Chance am Schopf packen, wenn sie sich bietet."