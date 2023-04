Formel-1-Liveticker: Heute neues Wochenendformat?

Sprintquali am Samstag?

Bleibt die große Frage, wie denn die Qualifikation für den Sprint am Samstag aussehen könnte?



Viele Fans und Beobachter sind sich einig, dass das keine "normale" Qualifikation mit Q1 (18 Minuten, 20 Fahrer), Q2 (15 Minuten, 15 Fahrer) und Q3 (12 Minuten, 10 Fahrer) sein darf. Das würde nicht zum Sprintformat passen.



Was könnte man also stattdessen machen?



Es gäbe sicher die Option eines Einzelzeitfahrens. Da hat Reifenlieferant Pirelli aber schon kleine Bedenken geäußert. Man ist zwar offen für diese Idee, aber die derzeitigen Reifenmischungen geben ein Einzelzeitfahren wohl nicht her. Das Problem ist da vornehmlich, dass die Temperatur nicht in einer Out-Lap in den Reifen zu bekommen ist und diese daher zu kalt wären in einigen Fällen. Gerade in Baku muss man da Chance gegen Risiko abwägen, weil zu viele Rotphasen, weil ein Fahrer aufgrund kalter Reifen in die Wand knallt, auch nicht super sexy sind.



Ein Duell-Modus wie in der Formel E, aber bei kompletter Streckenauslastung, wäre auch möglich und würde irgendwie in das Videospielformat des Sprints passen meiner Meinung nach. Man könnte im Grunde genommen Fahrer gegeneinander auslosen, die um ihre Positionen gegeneinander fahren. Aber auch das ist eher ein unwahrscheinliches Modell für die Sprintqualifikation.



Es wird wohl auf Q1, Q2 und Q3 hinauslaufen, allerdings mit verringertem Zeitkonto. Das ist das gängige Qualifikationsformat in der Formel 1, die Teams und Fahrer sind dieses gewohnt und auch Pirelli kann sicherstellen, dass die Reifen da mitmachen und wir ein interessantes Qualifying zu sehen bekommen. Um den Sprintcharakter hervorzuheben, sollte man in meinen Augen so viel Zeit von von jeder Uhr nehmen, dass man im Grunde zwei bis drei Runden weniger fahren kann, was für den ein oder anderen durchaus problematisch werden und herausfordernd sein könnte.



