MotoGP-Liveticker Aragon: Das war die Show von Marc Marquez im Sprint

Jorge Martin: "Nach dem Qualifying-Sturz nicht einfach"

Jorge Martin (Pramac-Ducati; 2.): "Das war ein fantastisches Rennen. Nach dem Sturz im Qualifying war es nicht einfach, das Vertrauen wiederzufinden. Ich habe versucht, an Marc dran zu bleiben und dachte, dass ich am Schluss vielleicht etwas würde ausrichten können. Das war aber unmöglich. Gratulation an ihn! Ich bin aber zuversichtlich, dass uns für morgen ein Schritt gelingen wird, sodass ich dann mit ihm kämpfen kann."