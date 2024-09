MotoGP-Liveticker Indonesien: Der Sprint mit Martin-Fehler und Bagnaia-Sieg

MotoGP: Gardner-Wildcard in Japan

An diesem Wochenende ist Remy Gardner in der Superbike-WM im MotorLand Aragon im Einsatz. Anschließend wird der Australier nach Japan fliegen. Am kommenden Wochenende übernimmt er in Motegi die geplante Wildcard von Cal Crutchlow. Der Yamaha-Testfahrer ist weiterhin nicht vollkommen fit und ist deshalb schon seit einiger Zeit nicht mehr gefahren.



Für Gardner wird Motegi der dritte Grand-Prix-Einsatz in diesem Jahr sein. Im nächsten Jahr wird voraussichtlich Augusto Fernandez der Yamaha-Testfahrer sein. Man befindet sich in guten Gesprächen und soll sich prinzipiell einig sein.