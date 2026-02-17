Irrer Mount-Panorama-Plan: Kommt bald ein Hypercar nach Bathurst?

Die Macher des Bathurst 12 Hour planen den nächsten großen Coup: Ein echtes Hypercar, bekannt von den 24 Stunden von Le Mans, soll die Fan-Herzen am Mount Panorama höher schlagen lassen.

Wie Event-Direktor Shane Rudzis bestätigt, laufen hinter den Kulissen bereits intensive Gespräche mit verschiedenen Herstellern aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC).

Das Ziel ist klar: Neben dem eigentlichen GT3-Spektakel soll ein echtes Highlight-Exponat für eine spektakuläre Demo-Show sorgen. "Wir haben mit einigen OEMs darüber gesprochen, ein Hypercar für ein paar Runden auf die Strecke zu schicken", so Rudzis gegenüber Speedcafe.

Der Marketing-Effekt wäre gewaltig: Seit Einführung des Hypercar-Reglements im Jahr 2021 erlebt die Le-Mans-Szene einen regelrechten Boom und kann daher momentan sogar einige Ausstiege verkraften.

Ganz so einfach ist der Trip nach Down Under jedoch nicht. Ein solches Hightech-Geschoss einfliegen zu lassen, verschlingt Summen, die erst einmal gestemmt werden müssen. Laut Rudzis gab es von den Herstellern aber keine direkten Absagen. Vielmehr gehe es darum, ein tragfähiges Modell für die Zukunft zu finden.

Zudem müsste die Strecke genau unter die Lupe genommen werden, um die Sicherheitsfreigabe für die extrem schnellen Prototypen zu prüfen. "Es wäre einfach eine unglaubliche Sache, ein aktuelles Hypercar hier zu hören und zu sehen", zeigt sich der Event-Chef begeistert.

Tradition der Show-Highlights

Spektakuläre Gastauftritte haben bei den Bathurst 12 Hour mittlerweile Tradition. In der Ära unter Rudzis durften die Fans am Mount Panorama bereits einige Leckerbissen bestaunen:

Red Bull Racing schickte 2023 einen Formel-1-Boliden auf der Jagd nach dem Streckenrekord. Ein Jahr später sorgte der vollelektrische Ford Supervan für Staunen. Jacky Ickx saß 2025 persönlich am Steuer eines Genesis-Konzeptfahrzeugs. Zuletzt heizte Steve Biagioni den Fans mit einer spektakulären Drift-Show in seinem 1200 PS starken Nissan GT-R ein.

Für das kommende Jahr wird zudem überlegt, das Rennwochenende auf vier Tage auszudehnen. Das würde nicht nur den Bronze-Piloten mehr Tracktime verschaffen, sondern auch das Zeitfenster für solche prestigeträchtigen Demo-Runs vergrößern.