Gedlich Racing startet Prototype Winter Series

Nach dem Erfolg der GT Winter Series (GTWS) wird es ab nächster Saison eine eigene Prototype Serie im sonnigen Winter Spaniens und Portugals geben. An vier Stationen soll Piloten der gängigen Prototypen eine professionelle Plattform geboten werden.

Auf die Rückmeldung von Teams und Fahrern reagiert

"Bereits in den Anfangsjahren hatten wir immer wieder Prototypen im Starterfeld der GTWS", so Projektleiter Robin Selbach. "Aber sie waren in das Gesamtfeld der GT Winter Series integriert, was sowohl für die GTs als auch für die Prototypen nicht immer glücklich war. Ab sofort bekommen die Prototypen ihre eigene Rennserie mit Meisterschaftsstatus, wodurch diese Klasse stark aufgewertet wird. Der Name der neuen Serie ist PROTOTYPE WINTER SERIES, kurz PTWS."

Austragungsmodus mit zwei Endurance-Rennen à 55 Minuten - ein oder zwei Fahrer möglich

Der Rennmodus umfasst nach einem doppelten Qualifying zwei Rennen à 55 Minuten plus eine Runde. "Wir haben dieses Format aus der Rückmeldung unserer Teams und Fahrer heraus gewählt. Es bietet viel sportliche Action, die durch den Pflichtboxenstop unterstützt wird."

Teams und Fahrer haben dabei die Wahl, einen oder zwei Fahrer einzusetzen, welche sich das Cockpit teilen. So können Budgets geteilt oder Fahrzeiten maximiert werden, ganz nach Belieben.

Drei Wertungklassen für alle gängigen Prototypen

"Die größte Bedeutsamkeit wird der Klasse 3 zukommen, in der die derzeit gängigsten homologierten Prototypen fahren werden wie der Ligier JSP320, Ginetta G61 LTP3, Duqueine D08 und Adess 03 Evo", so Selbach. Viele Teams haben diese Autos im Bestand und Stammfahrer, die sie pilotieren.

Aber auch für den neuen Ligier JSP4 wird es eine eigene Klassenwertung geben, ebenso für den Nova NP02.

Testtage vor jedem Rennevent, Livestreams der Rennen

Vor jeder Rennveranstaltung wird es auf derselben Strecke zwei Testtage geben, die optional buchbar sind. Somit erhalten Teams und Fahrer die Möglichkeit, mit derselben Anreise reichlich Streckenzeit zu bekommen und Fahrer und Auto optimal vorzubereiten. Außerdem werden alle Rennen der PRTWS live per Stream übertragen. So kann jeder live die Rennverläufe verfolgen und mitfiebern.

Kalender mit top Strecken - Keine Überschneidung mit anderen Meisterschaften

Bereits jetzt kann Gedlich Racing den Kalender 2024 nennen, der für die Teams eine unkomplizierte Teilnahme während vier Top-Events bietet, bei denen je zwei Back-to-back ausgetragen werden und somit viel Reiselogistik einsparen. Der Kalender ist so gewählt, dass keine Überschneidungen zu anderen wichtigen Prototyp-Serien passieren.

13.+14.01.2024: Estoril (Portugal)

20.+21.01.2024: Portimao (Portugal)

02.+03.03.2024: Aragon (Spanien)

09.+10.03.2024: Barcelona (Spanien) tbc

Für Rückfragen oder Feedback wenden sich Teams gerne jederzeit an Robin Selbach (E-Mail: robin@winter-series.com, Tel. +49 172 7220111) oder PRTWS-Rennserienkoordinator Stefan Lehner (E-Mail: stefan@winter-series.com, Tel. +49 173 5252621). Hier kann man sich für die PRTWS vormerken lassen, sodass der Startplatz gesichert ist. Alternativ kann man sich bereits jetzt einschreiben.

Weitere Informationen unter prototype-winter-series.com

Mit Bildmaterial von Gedlich Racing.