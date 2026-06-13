Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Barcelona live
Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Barcelona live
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Jetzt Session-Ticker öffnen!
In zehn Minuten beginnt das dritte und letzte Training in Barcelona. Wir verlagern das Geschehen damit erst einmal in unseren Session-Ticker. Hier ist also kurz Pause, nach dem Ende des Trainings geht es an dieser Stelle ganz regulär weiter.
Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Formel 1 am Wochenende im Livestream sehen könnt, dann erfahrt ihr das hier!
24 Stunden von Le Mans
Ein kleiner Hinweis abseits der Königsklasse: An diesem Wochenende finden außerdem die 24 Stunden von Le Mans statt - unter anderem mit zahlreichen Ex-Formel-1-Piloten wie Robert Kubica, Kamui Kobayashi oder Nyck de Vries.
Start ist heute um 16:00 Uhr und wir sind auch dort für euch mit einem Liveticker am Start.
Mekies: Müssen uns das anschauen
Weil wir gerade dabei sind: Laurent Mekies hat sich bei Sky zu der ganzen Situation rund um das Chaos in Monaco geäußert. "Ich glaube, selbst wenn wir versuchen, das Podium aus den Diskussionen herauszuhalten, ist es für die Zuschauer vor dem Fernseher offensichtlich ziemlich schwer zu verstehen", erklärt er.
"Es gibt Strafen, gegen die kein Einspruch eingelegt werden kann", sagt Mekies und ergänzt: "Es ist also extrem schwer zu akzeptieren, wenn all diese nicht anfechtbaren Strafen am Ende doch irgendwie aufgehoben werden. Das ist sicherlich etwas, das wir uns als Sport insgesamt ansehen müssen."
Red Bulls Isack Hadjar hatte in Monaco auf dem Podium gefeiert, verlor den dritten Platz nachträglich nun allerdings wieder.
Protestieren Red Bull und McLaren?
Zur Erinnerung: Red Bull und McLaren haben gestern ihre Absicht angekündigt, gegen das Urteil der Rennkommissare im Alpine-Fall protestieren zu wollen. Noch wurde allerdings kein Protest eingelegt.
Man sollte auch nicht erwarten, dass das heute (oder morgen) passiert. Denn beide Teams haben 96 Stunden Zeit, um sich zu entscheiden, ob man wirklich protestieren wird.
Diese Frist läuft erst am Dienstag ab. Und vermutlich werden sich die Teams diese Zeit auch nehmen.
Vorentscheidung im Qualifying?
Es ist bekannt, wie wichtig die Qualifikation in Monaco ist. Schaut man sich die Bilanz der vergangenen Jahre an, dann fällt jedoch auf, dass auch in Barcelona die Vorentscheidung regelmäßig bereits am Samstag fällt.
Seit 2014 wurde das Rennen nämlich nur ein einziges Mal nicht von einem der ersten beiden Startplätze aus gewonnen. Das war 2016 der Fall, als sich die beiden Mercedes-Piloten gegenseitig rausgeschossen haben.
Davon abgesehen kam der Barcelona-Sieger in den vergangenen zwölf Rennen immer aus der ersten Reihe. Das zeigt, wie wichtig auch hier das Qualifying nachher ist.
Foto: LAT
Formel 3: Sieg für Wharton
In Barcelona läuft die Action auf der Strecke bereits. Eben hat die Formel 3 dort ihr Sprintrennen absolviert. Audi-Junior Freddie Slater hat den Sieg als Zweiter knapp verpasst, den schnappte sich am Ende der Australier James Wharton.
Slater darf sich trotzdem freuen, denn Spitzenreiter Ugo Ugochukwu schied aus, womit Slater in der Meisterschaft gleichziehen konnte. Morgen findet noch das Hauptrennen statt.
Teams brechen Sperrstunde
Obwohl man gestern die Bestzeit fuhr, gab es bei McLaren Überstunden. Das Team teilte bereits spät am gestrigen Abend mit, man werde die Sperrstunde in der Nacht brechen, "um an beiden MCL40-Fahrzeugen vorbeugende Arbeiten durchzuführen".
"Das Team wird zulässige Schlüsselkomponenten austauschen, um die Robustheit der Installation und Integration der Antriebseinheit an beiden Fahrzeugen zu verbessern", heißt es vom Rennstall.
Eine Strafe gibt es dafür nicht, weil McLaren seinen zweiten von vier erlaubten Jokern in diesem Jahr eingesetzt hat.
Auch Alpine und Cadillac haben in der Nacht die Sperrstunde gebrochen. Hier handelte es sich ebenfalls um den zweiten Joker in dieser Saison.
Heute vor 27 Jahren ...
... gewann Mika Häkkinen den Großen Preis von Kanada 1999. Das Rennen gilt als Geburtsstunde der legendären "Wall of Champions", weil dort mit Michael Schumacher, Damon Hill und Jacques Villeneuve innerhalb kürzester Zeit gleich drei Weltmeister crashten.
Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen!
Wetter
Den Blick aufs Wetter können wir auch heute wieder kurz halten. Es ist weiterhin kein Regen in Barcelona angesagt und es soll ähnlich heiß wie gestern werden.
Die größte Herausforderung wird es also sein, die Reifen im richtigen Fenster zu halten, damit diese nicht überhitzen.
Freitag verpasst?
Kein Problem! Ihr habt vor FT3 noch genug Zeit, euch mit unserer Videoanalyse zum Trainingstag in Barcelona auf den aktuellen Stand zu bringen.
Auch heute sind wir am Abend wieder mit einem Livestream für euch da. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich um 22:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.
Ein Handtuch für Kimi
Nach dem Rennen in Monaco ging eine Szene viral, in der Kim Kardashian ein Handtuch "klaute", das eigentlich für Rennsieger Kimi Antonelli bestimmt war.
Nun hat der WM-Leader in Barcelona als "Entschädigung" ein ganz spezielles Handtuch bekommen - mit schönen Grüßen von Kardashian persönlich.
Hier gibt es das Video dazu:
"Gute Basis" bei Mercedes
Lando Norris war am Freitag der schnellste Mann in Barcelona, George Russell landete allerdings nur 0,009 Sekunden dahinter auf P2. Der Mercedes-Pilot betont: "Das Kräfteverhältnis sieht eng aus."
"Die McLaren-Fahrer waren auf einer Runde stark, und die Longruns im zweiten Training haben gezeigt, dass wir uns auch gegen Ferrari und Red Bull auf einen harten Kampf einstellen müssen."
"Es gibt noch ein paar Bereiche, an denen wir feilen können, aber wir haben eine gute Basis, auf der wir über Nacht aufbauen können. Kleine Verbesserungen werden wahrscheinlich einen großen Unterschied machen."
Obwohl es nicht ganz zur Bestzeit reichte, blickt er "positiv auf das bevorstehende Wochenende".
Qualifyingtag
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Nach dem gestrigen Trainingsfreitag wird es heute mit dem Qualifying erstmals ernst in Barcelona.
Die Qualifikation steht um 16:00 Uhr auf dem Plan, und bereits um 12:30 Uhr erwartet uns zuvor das dritte und letzte Training. Hier im Ticker versorgen wir euch wie gewohnt mit Bildern, Infos und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager in Spanien.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: Ruben Zimmermann