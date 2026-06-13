Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Barcelona live

Mekies: Müssen uns das anschauen

Weil wir gerade dabei sind: Laurent Mekies hat sich bei Sky zu der ganzen Situation rund um das Chaos in Monaco geäußert. "Ich glaube, selbst wenn wir versuchen, das Podium aus den Diskussionen herauszuhalten, ist es für die Zuschauer vor dem Fernseher offensichtlich ziemlich schwer zu verstehen", erklärt er.



"Es gibt Strafen, gegen die kein Einspruch eingelegt werden kann", sagt Mekies und ergänzt: "Es ist also extrem schwer zu akzeptieren, wenn all diese nicht anfechtbaren Strafen am Ende doch irgendwie aufgehoben werden. Das ist sicherlich etwas, das wir uns als Sport insgesamt ansehen müssen."



Red Bulls Isack Hadjar hatte in Monaco auf dem Podium gefeiert, verlor den dritten Platz nachträglich nun allerdings wieder.