Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Barcelona live!
Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Barcelona live!
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Wetter
Übrigens: Das Formel-3-Rennen ging im Trockenen und bei Sonnenschein über die Bühne. So soll es auch den ganzen Tag lang bleiben. Auf Regen dürfen die Fahrer weiter hinten im Feld heute also nicht hoffen.
Formel 3: Sieg von der Pole
Wir haben gestern bereits darüber gesprochen, wie wichtig die Pole in Barcelona ist. Tatsächlich wurde das Formel-1-Rennen seit 2014 nur ein einziges Mal nicht aus der ersten Startreihe gewonnen. Das war 2016, als sich Lewis Hamilton und Nico Rosberg gegenseitig rauskegelten.
In der Formel 3 hat sich das gerade einmal mehr bestätigt. Im Hauptrennen dort setzte sich Theophile Nael durch, der eben auch von der Pole gestartet war. In der Meisterschaft macht der Franzose damit einen Sprung auf P2 hinter Ex-McLaren-Junior Ugo Ugochukwu.
Livestream
Wer sich vor dem Rennen am Nachmittag erst einmal noch auf den aktuellen Stand bringen muss, dem empfehle ich unsere große Videoanalyse zum Qualifying in Barcelona.
Auch heute sind wir am Abend wieder mit einem Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de für euch da. Los geht es um 22:00 Uhr - und mit einem besonderen Gast!
Reifen im Fokus
Schon das ganze Wochenende über wird viel über die Reifen gesprochen. Im Qualifying brach die Performance bereits nach einer schnellen Runde massiv ein, und auch im Rennen wird das Management eine wichtige Rolle spielen.
Pirellis Motorsportchef Dario Marrafuschi erklärt: "Die voraussichtlichen Strategien sehen mindestens zwei Boxenstopps vor." Am wahrscheinlichsten sei dabei ein Start auf Mediums und dann ein Wechsel auf harte Reifen.
Möglich sei auch ein Start auf Softs und dann eine Strategie, bei der alle drei Reifenmischungen zum Einsatz kommen. Und sogar eine Dreistoppstrategie will Marrafuschi nicht ausschließen.
"Angesichts des Verkehrs und der Notwendigkeit zum Überholen ist es jedoch unwahrscheinlich, dass sich viele Teams im Voraus darauf festlegen werden", betont er im Hinblick auf drei Stopps.
Direktvergleich
George Russell startet nachher von der Pole. Gestern im Qualifying war er allerdings nur 0,064 Sekunden schneller als Lewis Hamilton. Wo genau er die Zeit gewonnen hat, das könnt ihr euch hier im Direktvergleich noch einmal anschauen:
Raceday!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Während sich alle Fußballfans auf das erste Spiel der deutschen Mannschaft bei der WM heute Abend freuen dürfen, steht für uns vorher erst einmal noch der Große Preis von Barcelona-Katalonien auf dem Plan.
Rennstart ist um 15:00 Uhr. Wir haben also noch genug Zeit, uns angemessen auf den Grand Prix einzustimmen. Auch heute sind wir wieder bis in den Abend hinein mit Infos, Bildern und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager in Spanien für euch da.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: Ruben Zimmermann