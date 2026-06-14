Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Barcelona live!

Reifen im Fokus

Schon das ganze Wochenende über wird viel über die Reifen gesprochen. Im Qualifying brach die Performance bereits nach einer schnellen Runde massiv ein, und auch im Rennen wird das Management eine wichtige Rolle spielen.



Pirellis Motorsportchef Dario Marrafuschi erklärt: "Die voraussichtlichen Strategien sehen mindestens zwei Boxenstopps vor." Am wahrscheinlichsten sei dabei ein Start auf Mediums und dann ein Wechsel auf harte Reifen.



Möglich sei auch ein Start auf Softs und dann eine Strategie, bei der alle drei Reifenmischungen zum Einsatz kommen. Und sogar eine Dreistoppstrategie will Marrafuschi nicht ausschließen.



"Angesichts des Verkehrs und der Notwendigkeit zum Überholen ist es jedoch unwahrscheinlich, dass sich viele Teams im Voraus darauf festlegen werden", betont er im Hinblick auf drei Stopps.