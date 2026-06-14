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Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Barcelona live!

Liveticker

Livestream

Wer sich vor dem Rennen am Nachmittag erst einmal noch auf den aktuellen Stand bringen muss, dem empfehle ich unsere große Videoanalyse zum Qualifying in Barcelona.

Auch heute sind wir am Abend wieder mit einem Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de für euch da. Los geht es um 22:00 Uhr - und mit einem besonderen Gast!

Reifen im Fokus

Schon das ganze Wochenende über wird viel über die Reifen gesprochen. Im Qualifying brach die Performance bereits nach einer schnellen Runde massiv ein, und auch im Rennen wird das Management eine wichtige Rolle spielen.

Pirellis Motorsportchef Dario Marrafuschi erklärt: "Die voraussichtlichen Strategien sehen mindestens zwei Boxenstopps vor." Am wahrscheinlichsten sei dabei ein Start auf Mediums und dann ein Wechsel auf harte Reifen.

Möglich sei auch ein Start auf Softs und dann eine Strategie, bei der alle drei Reifenmischungen zum Einsatz kommen. Und sogar eine Dreistoppstrategie will Marrafuschi nicht ausschließen.

"Angesichts des Verkehrs und der Notwendigkeit zum Überholen ist es jedoch unwahrscheinlich, dass sich viele Teams im Voraus darauf festlegen werden", betont er im Hinblick auf drei Stopps.

Raceday!

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Während sich alle Fußballfans auf das erste Spiel der deutschen Mannschaft bei der WM heute Abend freuen dürfen, steht für uns vorher erst einmal noch der Große Preis von Barcelona-Katalonien auf dem Plan.

Rennstart ist um 15:00 Uhr. Wir haben also noch genug Zeit, uns angemessen auf den Grand Prix einzustimmen. Auch heute sind wir wieder bis in den Abend hinein mit Infos, Bildern und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager in Spanien für euch da.

Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular, X, Instagram und YouTube.

Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.

Von: Ruben Zimmermann

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