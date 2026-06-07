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Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Monaco live!

Liveticker

Seriensieger

Kimi Antonelli hat heute beste Chancen, seinen fünften Grand-Prix-Sieg in Serie zu holen. Er wäre erst der zehnte Fahrer in der Geschichte der Königsklasse, dem das gelingt. Mehr dazu in unserer Fotostrecke:

Fotostrecke: Die längsten Siegesserien in der Formel 1 LAT

Foto: LAT

Nur neun Fahrer haben es in der Geschichte der Formel 1 geschafft, fünf oder mehr Rennen hintereinander zu gewinnen. Die erste Serie dieser Art eröffnet Ferrari-Pilot Alberto Ascari beim dritten Grand Prix der Saison 1952 in Spa-Francorchamps. Ja, die Eau Rouge gab es damals schon!

Wetter

Ein Blick zum Himmel noch schnell, aber das wird (anders als zuletzt in Kanada) wohl auch der einzige heute bleiben, denn Regen ist für diesen Rennsonntag nicht angekündigt.

Es soll den ganzen Tag trocken bleiben, was den Fahrern, die weiter hinten starten, natürlich nicht hilft. Sie werden über die Strategie versuchen müssen, irgendwie nach vorne zu kommen.

Was bisher geschah

Wenn ihr den gestrigen Samstag verpasst habt, habt ihr bis zum Rennstart noch genug Zeit, euch mit unserem Video zum Qualifying auf den aktuellen Stand zu bringen.

Auch heute sind wir am Abend natürlich wieder da, um den Monaco-GP live mit und für euch zu besprechen. Los geht es um 22:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Vasseur wieder da

Entwarnung bei Ferrari: Nachdem Frederic Vasseur gestern nicht fit war, ist der der Teamchef heute zurück an der Strecke. Genauere Informationen zu seinem Gesundheitszustand hat Ferrari nicht mitgeteilt.

Wir freuen uns auf jeden Fall, dass er wieder da ist. Die Ferraris gehen nachher von P3 und P4 ins Rennen.

Raceday!

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Der Große Preis von Monaco steht heute auf dem Plan und damit das wohl berühmteste Rennen im Kalender der Königsklasse.

Start ist um 15:00 Uhr. Wir haben also noch genug Zeit, uns angemessen auf den Grand Prix einzustimmen. Auch heute sind wir wieder bis in den Abend hinein mit Infos, Bildern und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager im Fürstentum für euch da.

Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular, X, Instagram und YouTube.

Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.

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