Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Monaco live!

Seriensieger

Kimi Antonelli hat heute beste Chancen, seinen fünften Grand-Prix-Sieg in Serie zu holen. Er wäre erst der zehnte Fahrer in der Geschichte der Königsklasse, dem das gelingt. Mehr dazu in unserer Fotostrecke:

Foto: LAT

Nur neun Fahrer haben es in der Geschichte der Formel 1 geschafft, fünf oder mehr Rennen hintereinander zu gewinnen. Die erste Serie dieser Art eröffnet Ferrari-Pilot Alberto Ascari beim dritten Grand Prix der Saison 1952 in Spa-Francorchamps. Ja, die Eau Rouge gab es damals schon!