Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Monaco live!
Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Monaco live!
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Seriensieger
Kimi Antonelli hat heute beste Chancen, seinen fünften Grand-Prix-Sieg in Serie zu holen. Er wäre erst der zehnte Fahrer in der Geschichte der Königsklasse, dem das gelingt. Mehr dazu in unserer Fotostrecke:Fotostrecke: Die längsten Siegesserien in der Formel 1
Foto: LATNur neun Fahrer haben es in der Geschichte der Formel 1 geschafft, fünf oder mehr Rennen hintereinander zu gewinnen. Die erste Serie dieser Art eröffnet Ferrari-Pilot Alberto Ascari beim dritten Grand Prix der Saison 1952 in Spa-Francorchamps. Ja, die Eau Rouge gab es damals schon!
Wetter
Ein Blick zum Himmel noch schnell, aber das wird (anders als zuletzt in Kanada) wohl auch der einzige heute bleiben, denn Regen ist für diesen Rennsonntag nicht angekündigt.
Es soll den ganzen Tag trocken bleiben, was den Fahrern, die weiter hinten starten, natürlich nicht hilft. Sie werden über die Strategie versuchen müssen, irgendwie nach vorne zu kommen.
Formel 2: Sieg für Red-Bull-Junior
Spannend: Auch das Formel-2-Hauptrennen in Monaco wurde gerade von P2 aus gewonnen - und damit nicht von der Pole. Red-Bull-Junior Nikola Zolow setzte sich gegen Ferraris Rafael Camara durch, der von P1 gestartet war.
Camara führte lange, sah die Zielflagge nach einem Verbremser im Duell mit Zolow am Ende allerdings nicht. Wir sind mal gespannt, ob sich die Serie in der Formel 1 später fortsetzt und der Sieger auch dort von P2 kommt.
Das wäre dann Max Verstappen ...
Was bisher geschah
Wenn ihr den gestrigen Samstag verpasst habt, habt ihr bis zum Rennstart noch genug Zeit, euch mit unserem Video zum Qualifying auf den aktuellen Stand zu bringen.
Auch heute sind wir am Abend natürlich wieder da, um den Monaco-GP live mit und für euch zu besprechen. Los geht es um 22:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.
Vasseur wieder da
Entwarnung bei Ferrari: Nachdem Frederic Vasseur gestern nicht fit war, ist der der Teamchef heute zurück an der Strecke. Genauere Informationen zu seinem Gesundheitszustand hat Ferrari nicht mitgeteilt.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass er wieder da ist. Die Ferraris gehen nachher von P3 und P4 ins Rennen.
Formel 3: Sieg für Badoer
Während die Formel 1 erst in einigen Stunden fährt, war die Formel 3 bereits fleißig. Das Hauptrennen dort fand bereits am Morgen statt, und am Ende setzte sich Brando Badoer durch. Ja, das ist in der Tat der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Luca Badoer.
Für Badoer war es der erste Sieg in der Formel 3 - und das erste Rennen an diesem Wochenende, das nicht von der Pole aus gewonnen wurde. Der Sieger im Sprintrennen startete in der Formel 2 und der Formel 3 am Freitag jeweils von P1. (Auch wenn der Sprintsieger in der Formel 3 später disqualifiziert wurde.)
Badoer kam vorhin "nur" von P2, übernahm aber direkt beim Start die Führung.
Pole-Runde
Zum Start in diesen Rennsonntag gibt es hier die komplette Pole-Runde von Kimi Antonelli noch einmal im Video. Und in dieser Analyse verraten wir euch, wo er die entscheidende Zeit im Vergleich zu Max Verstappen gewonnen hat.
Raceday!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Der Große Preis von Monaco steht heute auf dem Plan und damit das wohl berühmteste Rennen im Kalender der Königsklasse.
Start ist um 15:00 Uhr. Wir haben also noch genug Zeit, uns angemessen auf den Grand Prix einzustimmen. Auch heute sind wir wieder bis in den Abend hinein mit Infos, Bildern und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager im Fürstentum für euch da.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: