Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Spa-Francorchamps live!
Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Spa-Francorchamps live!
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Gridstrafen
Zur Erinnerung: Gleich vier Piloten haben an diesem Wochenende eine Gridstrafe bekommen - darunter auch Lando Norris, der gestern im Qualifying auf P3 gefahren ist.
Die Startaufstellung für das heutige Rennen findet ihr hier.
So viel langsamer ist die Formel 1 2026
Mehrere Piloten haben an diesem Wochenende bereits erklärt, dass Spa die Schwächen des Formel-1-Reglements 2026 besonders aufzeige. Aber wie viel langsamer ist die Königsklasse auf der "Ardennen-Achterbahn" wirklich geworden?
Tatsächlich war die Pole-Zeit 2025 "nur" rund 3,8 Sekunden schneller als in diesem Jahr, was bei einem komplett neuen Reglement nicht grundsätzlich eine Katastrophe ist. Wirklich erschreckend ist jedoch der Geschwindigkeitsunterschied auf den Geraden.
Unsere Analyse mit konkreten Zahlen findet ihr hier.
Überholmanöver des Monats
Die Pole hat er gestern verpasst, dafür darf sich Max Verstappen über eine andere Auszeichnung freuen. Sein Manöver gegen Lewis Hamilton in Spielberg wurde nämlich zum besten Überholmanöver des Monats Juni gewählt.
Das gibt es hier noch einmal im Video:
Samstag verpasst?
Kein Problem! Bringt euch vor dem Rennen einfach mit unserer Videoanalyse zum Qualifying auf den aktuellen Stand.
Auch heute wird es am Abend wieder einen Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de geben.
Los geht es planmäßig um 20:00 Uhr, so dass wir pünktlich zum Finale der Fußball-WM fertig sein sollten.
Direktvergleich
Kimi Antonelli fuhr gestern mit 0,317 Sekunden Vorsprung auf die Pole. So groß war der Abstand zwischen P1 und P2 bislang in keinem anderen Qualifying in diesem Jahr.
Im Direktvergleich könnt ihr euch hier noch einmal anschauen, wo genau er gegenüber zu Max Verstappen auf P2 die meiste Zeit gewonnen hat:
Wetter
Gleich zu Beginn des Tages werfen wir erst einmal einen Blick zum Himmel in Spa. Dort sehen wir zwar einige Wolken, geregnet hat es aber seit Freitag nicht mehr. Und auch heute ist die Regenwahrscheinlichkeit überschaubar.
Sollte es doch noch nass werden, erfahrt ihr das natürlich bei uns.
Raceday!
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Es ist Sonntag und in Belgien erwartet uns heute bereits der zehnte Grand Prix der Saison 2026.
Start in Spa ist um 15:00 Uhr. Wir haben also noch genug Zeit, uns angemessen auf das Rennen einzustimmen. Auch heute sind wir wie gewohnt bis in den Abend hinein mit Infos, Bildern und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager für euch da.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: Ruben Zimmermann