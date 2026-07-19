Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Spa-Francorchamps live!

Raceday!

Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Es ist Sonntag und in Belgien erwartet uns heute bereits der zehnte Grand Prix der Saison 2026.



Start in Spa ist um 15:00 Uhr. Wir haben also noch genug Zeit, uns angemessen auf das Rennen einzustimmen. Auch heute sind wir wie gewohnt bis in den Abend hinein mit Infos, Bildern und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager für euch da.



Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular, X, Instagram und YouTube.



Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.