Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Spa-Francorchamps live!

Liveticker

Gridstrafen

Zur Erinnerung: Gleich vier Piloten haben an diesem Wochenende eine Gridstrafe bekommen - darunter auch Lando Norris, der gestern im Qualifying auf P3 gefahren ist.

Die Startaufstellung für das heutige Rennen findet ihr hier.

So viel langsamer ist die Formel 1 2026

Mehrere Piloten haben an diesem Wochenende bereits erklärt, dass Spa die Schwächen des Formel-1-Reglements 2026 besonders aufzeige. Aber wie viel langsamer ist die Königsklasse auf der "Ardennen-Achterbahn" wirklich geworden?

Tatsächlich war die Pole-Zeit 2025 "nur" rund 3,8 Sekunden schneller als in diesem Jahr, was bei einem komplett neuen Reglement nicht grundsätzlich eine Katastrophe ist. Wirklich erschreckend ist jedoch der Geschwindigkeitsunterschied auf den Geraden.

Unsere Analyse mit konkreten Zahlen findet ihr hier.

Samstag verpasst?

Kein Problem! Bringt euch vor dem Rennen einfach mit unserer Videoanalyse zum Qualifying auf den aktuellen Stand.

Auch heute wird es am Abend wieder einen Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de geben.

Los geht es planmäßig um 20:00 Uhr, so dass wir pünktlich zum Finale der Fußball-WM fertig sein sollten.

Wetter

Gleich zu Beginn des Tages werfen wir erst einmal einen Blick zum Himmel in Spa. Dort sehen wir zwar einige Wolken, geregnet hat es aber seit Freitag nicht mehr. Und auch heute ist die Regenwahrscheinlichkeit überschaubar.

Sollte es doch noch nass werden, erfahrt ihr das natürlich bei uns.

Raceday!

Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Es ist Sonntag und in Belgien erwartet uns heute bereits der zehnte Grand Prix der Saison 2026.

Start in Spa ist um 15:00 Uhr. Wir haben also noch genug Zeit, uns angemessen auf das Rennen einzustimmen. Auch heute sind wir wie gewohnt bis in den Abend hinein mit Infos, Bildern und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager für euch da.

Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular, X, Instagram und YouTube.

Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.

Von: Ruben Zimmermann

Veröffentlicht: