Formel-1-Liveticker: Der dritte Testtag in Bahrain live!
Unterschiedliche Programme
Währen einige Piloten lediglich eine Installationsrunde gefahren sind, setzen andere bereits erste Rundenzeiten. Die sind aber noch nicht wirklich schnell. Gerade führt Russell mit einer 1:37.824. Das ist noch mehr als 3,5 Sekunden hinter der Wochenbestzeit.
Zehn Teams fahren
Zehn Teams waren in den ersten Minuten bereits auf der Strecke, lediglich auf Aston Martin warten wir noch. Das Team aus Silverstone scheint aktuell ziemliche Probleme zu haben. Vier Testtage vor dem Saisonstart hat man ja noch.
Auf geht's!
Dann mal rein in diesen dritten und letzten Testtag in dieser Woche. Die Bedingungen sind mit 25,5 Grad Luft- und knapp 31 Grad Asphalttemperatur wie an den Vortagen. In den kommenden Stunden bis zur Mittagspause wird es noch etwas wärmer werden.
Hamilton ist als erster Fahrer auf der Strecke, auch weitere Piloten hinter ihm fahren sofort raus.
Rundentabelle
Weil wir jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, gibt es kurz vor dem Start in den dritten und letzten Testtag hier noch einmal die komplette kombinierte Rundentabelle der ersten zwei Tage in Bahrain:
1. Williams (276)
2. Ferrari (271)
3. McLaren (261)
4. Haas (245)
5. Audi (236)
6. Red Bull (223)
7. Cadillac (216)
8. Racing Bulls (208)
9. Alpine (174)
10. Mercedes (143)
11. Aston Martin (134)
Haas: Werden immer besser
Oliver Bearman wurde gestern Dritter, und auch insgesamt macht Haas bei diesem Test bislang einen soliden Eindruck. "Heute war wieder ein guter Testtag", bestätigt Ayao Komatsu nach dem Donnerstag.
"In erster Linie ist das Auto zuverlässig, und wenn wir auf der Rennstrecke sind, lernen wir immer etwas dazu", sagt der Teamchef zufrieden und erklärt zwar: "Es gibt noch viel zu tun."
"Aber ich bin sehr zufrieden damit, wie wir langsam aber sicher diese neuen Regeln in den Griff bekommen und das Beste aus dem Auto herausholen", so Komatsu.
245 Umläufe hat Haas bislang in Bahrain abgespult. Macht aktuell P4 in der Rundentabelle.
Neue Formel 1: Norris findet's gut
Max Verstappen hat die neuen Formel-1-Regeln gestern heftig kritisiert. Weltmeister Lando Norris betont interessanterweise, dass er "eine Menge Spaß" in den neuen Autos habe. Er sagt also genau das Gegenteil.
"Wenn er zurücktreten möchte, kann er das tun", sagt er in Richtung Verstappen und betont: "Die Formel 1 verändert sich ständig. Manchmal ist es etwas besser zu fahren, manchmal ist es nicht so gut zu fahren."
Er erinnert: "Wir bekommen eine absurde Menge Geld fürs Fahren, also kann man sich am Ende des Tages wirklich nicht beschweren. Jeder Fahrer kann sich etwas anderes suchen. Es ist nicht so, dass er oder irgendein Fahrer hier sein muss."
"Es ist eine Herausforderung, aber es ist eine gute", findet Norris.
Die schnellste Runde ...
... von Charles Leclerc gestern gibt es hier noch einmal im Video. Mit einer 1:34.273 fuhr der Ferrari-Pilot gleichzeitig die bislang schnellste Zeit in dieser Woche. Kann das heute am letzten Tag noch einmal jemand unterbieten?
"Frustrierender Tag" für Mercedes
In Barcelona lag Mercedes in der Rundentabelle noch ganz vorne, hier ist man mit erst 143 Runden aktuell auf dem vorletzten Rang. Noch weniger Umläufe hat an den ersten beiden Tagen nur Aston Martin (134) geschafft.
"Hinter uns liegt ein weiterer frustrierender Tag hier in Bahrain", gesteht Andrew Shovlin nach dem Donnerstag und erklärt: "Kimi hat den gesamten Vormittag verpasst, da wir ein Problem mit der Powerunit festgestellt haben."
"Der Austausch der gesamten Powerunit war schneller, als das betroffene Teil auszutauschen. Leider konnten wir erst eine Stunde nach Beginn des Nachmittagsprogramms mit George wieder auf die Strecke zurückkehren."
Mercedes verlor also satte fünf der acht Stunden. "Nach den Problemen [vom Mittwoch] liegen wir bei der Set-up-Arbeit immer noch zurück, aber zumindest haben wir das Auto bis zum Ende des Tages in einen vernünftigen Bereich gebracht", so Shovlin.
Heute werde man sich darauf konzentrieren, "die verlorene Zeit aufzuholen", kündigt er an.
Wer fährt?
Wie immer zu Beginn des Tages der Überblick über die Fahrer, die heute im Einsatz sind. Lando Norris und Charles Leclerc haben für diese Woche beispielsweise schon Feierabend, aber diese 17 Piloten sehen wir heute noch auf der Strecke:
Alpine: Franco Colapinto
Aston Martin: Lance Stroll
Audi: Gabriel Bortoleto/Nico Hülkenberg
Cadillac: Valtteri Bottas/Sergio Perez
Ferrari: Lewis Hamilton
Haas: Oliver Bearman/Esteban Ocon
McLaren: Oscar Piastri
Mercedes: George Russell/Andrea Kimi Antonelli
Racing Bulls: Liam Lawson
Red Bull: Max Verstappen/Isack Hadjar
Williams: Carlos Sainz/Alexander Albon
Tag 3 in Bahrain
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. So schnell ist die Woche schon wieder vorbei, denn in Bahrain steht heute der dritte und vorerst letzte Testtag auf dem Plan.
Gefahren wird in Sachir erneut von 8:00 bis 17:00 Uhr MEZ (inklusive Mittagspause um 12:00 Uhr), und hier im Ticker liefern wir euch wie gewohnt Bilder, Zeiten, Infos und Stimmen direkt aus der Wüste.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Von: Ruben Zimmermann