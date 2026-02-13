Formel-1-Liveticker: Der dritte Testtag in Bahrain live!

"Frustrierender Tag" für Mercedes

In Barcelona lag Mercedes in der Rundentabelle noch ganz vorne, hier ist man mit erst 143 Runden aktuell auf dem vorletzten Rang. Noch weniger Umläufe hat an den ersten beiden Tagen nur Aston Martin (134) geschafft.



"Hinter uns liegt ein weiterer frustrierender Tag hier in Bahrain", gesteht Andrew Shovlin nach dem Donnerstag und erklärt: "Kimi hat den gesamten Vormittag verpasst, da wir ein Problem mit der Powerunit festgestellt haben."



"Der Austausch der gesamten Powerunit war schneller, als das betroffene Teil auszutauschen. Leider konnten wir erst eine Stunde nach Beginn des Nachmittagsprogramms mit George wieder auf die Strecke zurückkehren."



Mercedes verlor also satte fünf der acht Stunden. "Nach den Problemen [vom Mittwoch] liegen wir bei der Set-up-Arbeit immer noch zurück, aber zumindest haben wir das Auto bis zum Ende des Tages in einen vernünftigen Bereich gebracht", so Shovlin.



Heute werde man sich darauf konzentrieren, "die verlorene Zeit aufzuholen", kündigt er an.