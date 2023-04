Formel-1-Liveticker: Ecclestone hat "Crashgate" vertuscht!

"Extrem positives Rennen" für McLaren

Abgesehen von der Kritik, die Lando Norris an der Formel 1 lautmacht: McLaren ist zufrieden mit dem Ausgang des Australien-Grand-Prix. Teamchef Andrea Stella lobt vor allem Oscar Piastri, der erstmals in seiner Formel-1-Laufbahn in die Punkte gefahren ist, und noch dazu bei seinem Heimrennen in Melbourne, seiner Heimatstadt.



"Sein Rennen ist extrem positiv [verlaufen]", sagt Stella. "Oscar hat sich in einem komplexen Grand Prix aus allem rausgehalten, selbst in einer Situation in Kurve 1, als er eingeklemmt wurde. Er ist ruhig geblieben und hat auch gut überholt."



Die Aufgabenstellung, "weiter Fortschritte zu machen, im Rennen zu bleiben, keine unnötigen Risiken einzugehen und zum Schluss [von etwaigen Ereignissen] zu profitieren", die habe Piastri in Australien mustergültig erfüllt.



Mit Norris auf Platz sechs und Piastri auf Platz acht hat McLaren erstmals in diesem Jahr gepunktet. Es ist zugleich das beste McLaren-Resultat sei Singapur 2022, als Norris und Piastri-Vorgänger Daniel Ricciardo beide in die Top 5 gefahren waren. Und: Im gesamten Jahr 2022 hat McLaren nur in drei Fällen mehr Punkte geholt als jetzt in Australien. Mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!