Formel-1-Liveticker: Sprint und Qualifying in Silverstone live!

Heute vor 33 Jahren ...

... gewann Alain Prost sein Heimrennen in Magny-Cours. Der Franzose war damit der erste Fahrer, der in der Formel-1-Geschichte die magische Grenze von 100 Podestplätzen knackte.



Mittlerweile liegt Prost in der ewigen Bestenliste "nur noch" auf P5, während Lewis Hamilton diese mit 206 Podiumsbesuchen deutlich anführt - und vermutlich auch noch einige weitere erleben wird.



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Foto: LAT

Bevor Michael Schumacher die meisten seiner Bestmarken knackte, war Alain Prost in vieler Hinsicht der Rekordmann der Formel 1. Bei 199 Grand-Prix-Starts glÃ¼ckten dem kleinen Mann aus Lorette an der Loire 51 Siege, 106 Podien und 33 Pole-Positions. Seine vier WM-Titel, drei davon fÃ¼r McLaren und einer fÃ¼r Williams, sind bis heute die einzigen Kronen, die sich ein Franzose sicherte. Doch kein Prost ohne Ayrton Senna: Die RivalitÃ¤t mit dem Brasilianer bestimmte seine Karriere.