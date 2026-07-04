Formel-1-Liveticker: Sprint und Qualifying in Silverstone live!
Formel-1-Liveticker: Sprint und Qualifying in Silverstone live!
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Ferrari seit einem Jahr sieglos
Übrigens: Ferrari hat seit mehr als einem Jahr keinen Sprint mehr gewonnen. Den bislang letzten Triumph holte Hamilton im März 2025 in China. Die sieben Sprintsiege seitdem teilten McLaren, Mercedes und Red Bull unter sich auf.
Mehr dazu in dieser Fotostrecke:
Foto: Motorsport ImagesSilverstone 2021: Max Verstappen (Red Bull)
Vasseur bremst Euphorie
Der Ferrari-Teamchef warnt davor, die Sprint-Pole von Lewis Hamilton überzubewerten. "Für Lewis ist das der ideale Start in sein Heimwochenende, aber wir wissen, dass wir noch nichts erreicht haben", erinnert er.
"Auch Charles befindet sich in einer guten Position, und der morgige Sprint wird uns wichtige Anhaltspunkte für den weiteren Verlauf des Wochenendes liefern", so der Teamchef.
"Unser Ziel ist es, im Sprint reichlich Punkte zu sammeln und uns dann sofort voll und ganz auf das Qualifying für den Grand Prix zu konzentrieren, um ein weiteres solides Ergebnis zu erzielen", betont Vasseur.
Denn die meisten Punkte werden erst am Sonntag vergeben.
Heute vor 33 Jahren ...
... gewann Alain Prost sein Heimrennen in Magny-Cours. Der Franzose war damit der erste Fahrer, der in der Formel-1-Geschichte die magische Grenze von 100 Podestplätzen knackte.
Mittlerweile liegt Prost in der ewigen Bestenliste "nur noch" auf P5, während Lewis Hamilton diese mit 206 Podiumsbesuchen deutlich anführt - und vermutlich auch noch einige weitere erleben wird.
Kann man alles in unserer großen Datenbank nachlesen.
Foto: LATBevor Michael Schumacher die meisten seiner Bestmarken knackte, war Alain Prost in vieler Hinsicht der Rekordmann der Formel 1. Bei 199 Grand-Prix-Starts glÃ¼ckten dem kleinen Mann aus Lorette an der Loire 51 Siege, 106 Podien und 33 Pole-Positions. Seine vier WM-Titel, drei davon fÃ¼r McLaren und einer fÃ¼r Williams, sind bis heute die einzigen Kronen, die sich ein Franzose sicherte. Doch kein Prost ohne Ayrton Senna: Die RivalitÃ¤t mit dem Brasilianer bestimmte seine Karriere.
"Frustrierender" Freitag für Mercedes
Lewis Hamilton startet nachher im Sprint von der Pole. Der Brite war gestern in der Qualifikation 0,011 Sekunden schneller als WM-Leader Kimi Antonelli. "Der heutige Tag war für uns frustrierend", sagt Andrew Shovlin von Mercedes.
"Zwar ist es uns in den vergangenen Rennen gut gelungen, das anfängliche Set-up auf ein gutes Niveau zu bringen, doch heute hatten wir das Gefühl, ins Hintertreffen geraten zu sein", gesteht er.
"Im Laufe der Sessions haben wir Änderungen vorgenommen, um dem Auto mehr Stabilität zu verleihen. Selbst im SQ3 des Sprint-Qualifyings hatten wir jedoch noch das Gefühl, dass die Front zu stark war. Das ist bei so böigem Wind nicht ideal."
"Hinzu kommt ein Geschwindigkeitsunterschied, den wir erst noch verstehen müssen und der uns auf den Geraden viel Zeit gekostet hat", so Shovlin, der erinnert: "Vor dem morgigen Sprint dürfen wir keine Änderungen mehr vornehmen."
"Wir arbeiten jedoch hart daran, diese Probleme in den Griff zu bekommen und vor dem Grand-Prix-Qualifying ein besseres Setup zu finden", kündigt er an.
Lindblad und Sainz verwarnt
Ein Nachtrag noch vom gestrigen Sprint-Qualifying: Alexander Albon und Arvid Lindblad haben sich eine Verwarnung eingehandelt, weil sie während einer Abkühlrunde zu langsam waren.
Albon überschritt die zulässige Maximalzeit um 4,6 Sekunden, Lindblad sogar um 14,4 Sekunden. Letztendlich beließen es die Rennkommissare in beiden Fällen bei einer Verwarnung und erklären:
"Die Rennkommissare erkennen an, dass die Fahrzeuge der Saison 2026 ein deutlich aktiveres Energiemanagement erfordern als in früheren Saisons, und akzeptieren, dass dies wesentlich dazu beitragen kann, die SC2–SC1-Zeit zu überschreiten, insbesondere auf einer Rennstrecke wie Silverstone."
"Die Rennkommissare erkennen daher an, dass die Anforderungen an das Energiemanagement des Fahrzeugs in diesem Fall ein mitwirkender Faktor waren, und berücksichtigen dies als mildernden Umstand."
Super-Samstag
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. In Silverstone erwartet uns heute der vierte "Super-Samstag" in dieser Saison, denn in Großbritannien wird mal wieder gesprintet.
Heißt: Auf dem Plan stehen in den kommenden Stunden der Sprint selbst (13:00 Uhr MESZ) und später auch noch das wichtige Qualifying für den morgigen Grand Prix (17:00 Uhr).
Hier im Ticker liefern wir euch den ganzen Tag lang wie gewohnt Bilder, Infos und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager in Silverstone.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
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