Formel-1-Liveticker: Verfahren gegen Sauber eröffnet

Hamilton: "Vorwärtsdrang" bei Mercedes nicht gesehen?

Das kann sich zumindest Teamchef Toto Wolff vorstellen. "Was vielleicht nicht so [sichtbar] war, auch für ihn", sagt Wolff über Hamilton, sei "der Dampf, der in dem Team steckt, der Vorwärtsdrang, Dinge besser zu machen."



Er glaubt, Hamilton wechselt 2025 zu Ferrari, weil der Brite noch einmal "etwas Neues" machen und einmal in seiner Karriere "in einem roten Overall" fahren wolle. Die komplette Story findet ihr hier!