Formel-1-Liveticker: Weitere Abgänge bei Ferrari?

Ecclestone: Horner wäre ein guter Formel-1-Boss

Er muss es wissen, schließlich hat er die Königsklasse über Jahre selbst geleitet! Im Gespräch mit 'The Telegraph' lässt der inzwischen 92-Jährige durchblicken, dass er nicht besonders viel vom aktuellen Formel-1-Boss Stefano Domenicali hält.



Der Italiener habe vor seiner Ernennung nämlich keinen näheren Einblick in die Formel 1 gehabt, "abgesehen davon, dass er mal für Ferrari gearbeitet hat", so Ecclestone, der zu seiner aktiven Zeit nie einen potenziellen Nachfolger in Stellung gebracht hat.



"Ich war kein Lehrer. Das wollte ich auch nie sein", stellt er klar und betont, dass er Christian Horner aktuell für die beste Wahl an der Spitze der Königsklasse halten würde. "Er hört gut zu", erklärt Ecclestone.



"Er trennt, was Müll ist und was nicht", so der Brite. Ein Wechsel an der Spitze der Königsklasse steht aktuell aber ohnehin nicht im Raum.