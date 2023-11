Formel-1-Liveticker: Wird das Austin-Ergebnis geändert?

Holt sich AlphaTauri noch P7 von Williams?

Während in der WM vorne bereits seit Wochen alles entschieden ist, ist es hinten noch richtig spannend. AlphaTauri hat sich im Kampf um P7 beispielsweise zuletzt wieder bis auf sieben Punkte an Williams herangearbeitet.



"Es ist eine große Überraschung", gesteht Tsunoda, der erinnert: "Bis jetzt haben wir in drei Rennen in Folge gepunktet." Williams dagegen blieb beim vergangenen Rennen in Brasilien ohne Zähler.



"Wir müssen in den restlichen Rennen einfach so weitermachen", betont Tsunoda und erklärt: "Jetzt sind wir näher an P7 in der Teamwertung dran. Ich denke, es ist möglich, und wir werden unser Bestes geben."



"Die Ergebnisse sagen alles. Wir haben definitiv einen großen Schritt gemacht, vor allem mit den Upgrades, die wir in Austin hatten", erklärt der Japaner. Mal schauen, ob der Endspurt ausreicht, um Williams noch abzufangen!