Silverstone in der Analyse: "Einer der spektakulärsten Crashs"

Verstappen: "Das härteste Rennen dieses Jahr"

P7 für ihn am Ende mit einem kaputten Auto. "Ich glaube, es war das härteste Rennen bis jetzt dieses Jahr", sagt er bei 'Sky' und erklärt: "Die Balance vom Auto war natürlich schlecht, weil ich so viel Downforce verloren hatte."



"Aber am Ende immer noch ein siebter Platz und ich glaube, das war viel besser als das, was ich erwartet hatte nach so vielen Problem am Auto", gesteht er. Schadensbegrenzung also für den Niederländer, der die WM weiter anführt.



Das Duell mit Schumacher am Ende habe ihm übrigens "Spaß gemacht", verrät er. "Mick hat alles versucht, um den siebten Platz zu holen, aber ich habe natürlich auch alles gegeben für den siebten Platz", so Verstappen.



Letztendlich sei es zwar nur P7 aber für die WM trotzdem "ganz wichtige Punkte" geworden.