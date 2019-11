Die schnellsten Boxenstopps der Formel 1 2019

Je kürzer der Boxenstopp, desto größer die Chancen im Rennen. Nach diesem Motto versuchen die Teams der Formel 1, die Standzeit beim Reifenwechsel während eines Grand Prix zu minimieren. Ein guter Boxenstopp ist deshalb bereits nach nur zwei Sekunden erledigt.

Den Rekord für den schnellsten Formel-1-Reifenwechsel hielt seit 2016 das britische Traditionsteam Williams. Beim Europa-Grand-Prix in Baku dauerte der Boxenstopp am Fahrzeug von Felipe Massa lediglich 1,92 Sekunden. Diese Bestleistung wurde erst beim Großbritannien-Grand-Prix 2019 durch Red Bull bei Pierre Gasly unterboten, mit 1,90 Sekunden. Kurz darauf legte Red Bull mit Max Verstappen noch einmal nach, mit 1,88 und schließlich mit 1,82 Sekunden, in Hockenheim und in Sao Paulo.

Seit 2015 lobt DHL als der offizielle Logistikpartner der Formel 1 den sogenannten Fastest Pit Stop Award aus. 2015 und 2016 wurde dieser Preis jeweils an das Team mit den meisten besten Standzeiten pro Saison vergeben.

Seit 2017 sammeln die Rennställe in jedem Grand Prix Punkte für die Boxenstopp-Wertung, gestaffelt nach den jeweiligen Standzeiten und nach dem Schlüssel 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, wie er auch für die Fahrer- und die Konstrukteurswertung verwendet wird.

In den folgenden Übersichten sind die schnellsten Boxenstopps der Formel 1 sowie sämtliche Award-Sieger seit 2015 aufgeführt.

Die schnellsten Boxenstopps 2019

Grand Prix Standzeit (Sek.) Team Fahrer Melbourne 2,19 Red Bull Pierre Gasly Sachir 2,17 Red Bull Max Verstappen Schanghai 2,15 Red Bull Max Verstappen Baku 2,27 Ferrari Charles Leclerc Barcelona 2,07 McLaren Carlos Sainz Monte Carlo 2,07 Williams Robert Kubica Montreal 2,00 Williams Robert Kubica Le Castellet 1,97 Williams Robert Kubica Spielberg 2,02 Williams Robert Kubica Silverstone 1,90 Red Bull Pierre Gasly Hockenheim 1,88 Red Bull Max Verstappen Budapest 2,19 Williams George Russell Spa 2,02 Williams George Russell Monza 2,15 Williams Robert Kubica Singapur 2,24 Williams Robert Kubica Sotschi 2,24 McLaren Lando Norris Suzuka 2,27 Williams Robert Kubica Mexiko-Stadt 1,93 Red Bull Alexander Albon Austin 2,02 Red Bull Alexander Albon Sao Paulo 1,82 Red Bull Max Verstappen

Gesamtwertung: Die schnellsten Boxenstopps 2019

Team 1 RED 479 43 29 43 8 22 30 26 24 43 40 18 18 1 25 8 10 25 43 25 2 WIL 427 19 20 16 25 25 25 25 25 15 30 40 25 40 25 10 26 10 33 3 FER 305 1 27 21 35 12 15 19 14 4 13 10 10 16 12 8 19 10 17 4 22 4 MER 255 6 18 14 16 1 2 18 15 6 4 14 15 28 13 27 15 18 27 1 5 MCL 202 12 6 18 26 43 8 10 22 10 1 4 25 8 4 6 TOR 117 12 4 6 4 7 15 8 10 18 10 6 10 1 8 7 REN 104 8 2 18 6 10 1 2 10 4 2 19 16 8 8 HAA 49 1 1 6 4 6 1 6 14 6 4 9 ALF 47 2 2 4 10 4 8 4 6 12 10 RAC 35 1 1 1 8 2 18 4

DHL Fastest Pit Stop Award