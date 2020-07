Formel 1 2020: Fahrer des Tages

Wer ein Formel-1-Rennen auf Platz eins beendet, ist der Sieger. Doch es gibt noch mehr Gewinner in einem Grand Prix. Zum Beispiel den Piloten, der von den Fans zum "Fahrer des Tages" gewählt wurde. Bereits seit der Saison 2016 lässt die Formel 1 am Ende jedes Rennens darüber abstimmen, welcher Pilot das Publikum besonders begeistert hat. In dieser Übersicht sammeln wir sämtliche Wahlergebnisse.

Eine interessante Erkenntnis daraus ist: Das Publikum honoriert nicht immer die erfolgreichsten Piloten mit der Wahl zum "Fahrer des Tages". Nico Rosberg als Weltmeister 2016 etwa gewann in seiner Meistersaison nur einmal die Fanwahl, Lewis Hamilton als Weltmeister 2017 und 2018 kommt insgesamt nur auf sieben Nominierungen - und ging zum Beispiel 2019 komplett leer aus.

Rückblick: Alle "Fahrer des Tages" der Formel-1-Saison 2019

Klarer Spitzenreiter in der Gunst der Zuschauer ist indes Max Verstappen. Er ist zudem ein Fahrer mit einer echten "Serie": Er wurde sowohl 2016 als auch 2017 und 2018 zum "Fahrer des Tages" beim USA-Grand-Prix in Austin gewählt. Ein solches Kunststück ist sonst nur noch Sebastian Vettel gelungen, nämlich beim Kanada-Grand-Prix in Montreal von 2017 bis 2019.

Die "Fahrer des Tages" 2020

Grand Prix Fahrer des Tages Stimmenanteil Rennsieger Spielberg 1 Alexander Albon 15,0% Valtteri Bottas

Fotostrecke Liste Spielberg 1: Alexander Albon (Red Bull) 1 / 1 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon: 15,0%

Lando Norris: 13,9%

Valtteri Bottas: 12,7%

Sergio Perez: 12,2%

Charles Leclerc: 11,6%

Die Fahrer des Tages seit 2016