Podcast: Ist Fernando Alonso noch Kult oder schon unangenehm?

Dass Fernando Alonso sich für keine klare Meinungsäußerung in Interviews zu schade ist, war bekannt. Man muss bei jedem Besuch am Mikrofon damit rechnen, dass der zweifache Formel-1-Weltmeister Statements abgibt, die in Erinnerung bleiben. In der aktuellen Ausgabe des Podcast "Starting Grid" wurden Alonsos Interviews in Mexiko thematisiert.

Lewis Hamilton ist Alonso seit 2007 ein Dorn im Auge. Als der damals 22-jährige Brite in die Formel 1 kam und der Mann, der eigentlich die neue Ära nach Michael Schumacher prägen wollte, plötzlich einen, für ihn zu starken, Rookie neben sich hatte, entlud sich dessen Frust sehr schnell und deutlich.

Flavio Briatore hat Alonso seit je her geprägt. Das politische Talent hat er unter anderem auch dem Italiener zu verdanken. Kein Wunder also, dass Alonso Zeit seiner Karriere immer auch Menschen vor den Kopf gestoßen hat.

"Als Teamchef bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn verpflichten würde, weil er schon negative Energie mitbringt.", so Chefredakteur Christian Nimmervoll im Podcast.

¿pbtag|20221102StartingGridnachMexiko|pb¿¿pbtag&124;pb¿Diese negative Energie scheint sich jetzt auch bei Alpine kurz vor dem Ende der Zusammenarbeit zu zeigen. Am Wochenende brach Alonso den Stab über seinem Team. Er zähle "zu 100 Prozent" die Tage, bis es endlich vorbei ist. Dabei war Renault eines der wenigen Teams, bei dem der Mann aus Oviedo noch gern gesehen war.

Wie wird Lawrence Stroll mit Alonso umgehen?

Alonso ist nicht für die feine Art bekannt, nicht gegen einen Hamilton, nicht gegen unliebsame Teamchefs und nicht gegen die, die ihm laut eigener Ansicht was Böses wollen. Mit seinen Mechanikern wird ihm ein gutes Verhältnis nachgesagt, das wird sicher auch seine kommende Crew bei Aston Martin gerne hören.

Jetzt den Podcast hören

Kevin Scheuren hat mit Nimmervoll genau über dieses Thema im Podcast "Starting Grid" ausführlich gesprochen. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von meinsportpodcast.de , Motorsport-Total.com und Formel1.de. Zu finden ist er auf allen gängigen Podcastplattformen wie etwa Apple Music.

