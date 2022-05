Video: Deshalb muss Monaco im Formel-1-Kalender bleiben

Audio-Player laden

Formel 1 in Monaco: Sinn oder Unsinn? Über die Antwort auf diese Frage wird jährlich diskutiert. Denn viele Zuschauer lieben den Monaco-Grand-Prix, viele aber kritisieren das Rennen - weil weniger überholt wird als anderswo und die Rennen häufig eher statisch verlaufen.

Motorsport-Experte Stefan Heinrich und Stefan Ehlen plädieren im neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de aber dafür, den Grand Prix von Monaco im Formel-1-Kalender zu halten: Weil Monaco ein echtes Kronjuwel ist für die Rennserie.

Allerdings ist Monaco selbst bei Liberty Media nicht unumstritten: Für 2022 wurde der Formel 1 in Monaco der traditionelle Trainingsdonnerstag gestrichen. Der Monaco-Grand-Prix wird ab 2022 mit dem normalen Formel-1-Format von Freitag bis Sonntag ausgetragen. Und bislang ist kein neuer Formel-1-Vertrag über 2022 hinaus unterschrieben.

Warum die Formel 1 gut daran täte, auch in Zukunft in Monaco zu fahren und ob dafür vielleicht der Streckenverlauf angepasst werden müsste, darüber sprechen Stefan Heinrich und Stefan Ehlen in diesem Video.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.