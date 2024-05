Infos DTM Lausitzring 2024: TV, Livestream, Zeitplan u.v.m.

Das wird kein Lausitzring-Wochenende, wie wir es von der DTM gewohnt sind! Am zweiten Rennwochenende der DTM-Saison 2024 gibt es eine Zeitplanänderung. So findet das Rennen am Samstag nicht wie gewohnt um 13:30 Uhr, sondern erst um 17 Uhr statt (hier nachlesen, warum). Wir zeigen wo, wann und wie man die Action live verfolgen kann.

Nach dem aufregenden Saisonstart in Oschersleben kommt Grasser-Lamborghini-Durchstarter Luca Engstler als Gesamtführender in die Lausitz. Aber das könnte sich bereits nach dem ersten Qualifying ändern. Wem wird die Strecke in diesem Jahr und der geänderte Zeitplan am besten liegen?

Im Rahmenprogramm der DTM fahren am Lausitzring der Prototyp-Cup-Germany und die ADAC GT4 Germany. Die GT4 kann im Live-TV bei SPORT1 verfolgt werden. Der ursprüngliche Start des BMW-M2-Cups wurde abgesagt (hier nachlesen).

Zeitplan, Livestream und TV-Übertragung

Die DTM wartet wie gewohnt am Freitag mit zwei Freien Trainings und am Samstag und Sonntag mit je einem Qualifying und Rennen auf. Alle Sessions gibt es mit deutschem Kommentar im Livestream auf ran.de und auf Joyn zu sehen. Zusätzlich gibt es Live-Angebote auf dem YouTube-Kanal der DTM.

Online-Plattform von ServusTV angeboten. ServusTV zeigt am Lausitzring-Wochenende außerdem das Rennen am Samstag (ab 16:45) live im TV und am Montag (ab 0010 Uhr) ein Re-Live des Sonntagsrennen.

Zeitplan DTM Lausitzring 2024 (alle Zeiten MESZ)

Freitag, 24. Mai

12:00 Uhr: 1. Training (ran.de, YouTube-Kanal der DTM)

15:55 Uhr: 2. Training (ran.de, YouTube-Kanal der DTM)

Samstag, 25. Mai

13:00 Uhr: 1. Qualifying (ran.de, YouTube-Kanal der DTM)

16:50 Uhr: 1. Rennen (ProSieben, ran.de, ServusTV On)

Sonntag, 26. Mai

9:30 Uhr: 2. Qualifying (ran.de, YouTube-Kanal der DTM)

13:00 Uhr: 2. Rennen (ProSieben, ran.de, ServusTV On)

Spektakuläre Autos

2024 gehen mit dem Mercedes-AMG GT3, dem Audi R8 LMS GT3 Evo II, dem BMW M4 GT3, dem Porsche 911 GT3 R, dem Lamborghini Huracan GT3 Evo2, dem Ferrari 296 GT3 und jetzt auch dem McLaren 720S GT3 Evo diesmal sieben hochklassige Marken, verteilt auf 10 Teams, an den Start.

Für Chancengleichheit soll weiterhin die Balance-of-Performance-Einstufung (BoP) sorgen, für die seit dieser Saison die SRO Group verantwortlich ist.

Spannendes Fahrerfeld!

Gesteuert werden die DTM-Boliden in diesem von 20 Fahrern auf zehn verschiedenen Nationen. Routiniers wie Marco Wittmann, Rene Rast und Lucas Auer werden wieder auf Titeljagd gehen. Im Marken-Neuzugang McLaren wird DTM-Rookie Ben Dörr versuchen, das Feld aufzumischen.

Im SSR-Lamborghini kehrt Nicki Thiim ausgerechnet als Teamkollege von Titelherausforderer Mirko Bortolotti zurück in die DTM - eines spannende Fahrerpaarung! Clemens Schmid ist vom Lamborghini-Team Grasser in den Dörr-McLaren umgestiegen. Lucas Engstler fährt jetzt anstatt Audi den Grasser-Lamborghini.

Daten zum Lausitzring

Streckentyp: permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 3,4 km

Kurven: 13

Renndistanz: 60 Minuten + 1 Runde

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.