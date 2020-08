Formel E Berlin: Nyck de Vries nach Ausfall doppelt bestraft

Das zweite Rennen des Finales der Formel-E-Saison 2019/20 am Donnerstag in Berlin endete für Mercedes-Pilot Nyck de Vries nicht nur frustrierend mit einem Ausfall, sondern hatte für den Niederländer auch ein doppelt negatives Nachspiel.

Die Sportkommissare verhängten gegen de Vries zum einen eine Geldstrafe von 5.000 Euro, zum anderen eine Strafversetzung um fünf Position in der Startaufstellung des nächsten Rennen am Samstag in Berlin.

De Vries war am Donnerstag in Runde 15 ohne Vortrieb ausgerollt und war anschließend ohne Freigabe durch den Rennleiter aus seinem Auto ausgestiegen. Das ist laut Reglement verboten und hatte die Geldstrafe zur Folge.

Anschließend hatte de Vries - sicherlich in guter Absicht - sein Auto eigenhändig in Richtung Notausgang geschoben. Allerdings war das Rennen zu diesem Zeitpunkt noch nicht neutralisiert. Nach Ansicht der Sportkommissare hat de Vries damit "eine gefährliche Situation verursacht", da andere Autos noch im Renntempo an der Stelle vorbeifuhren. Daher die Strafversetzung für das Samstagsrennen.

