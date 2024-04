Formel E: Sieger da Costa disqualifiziert - Porsche will Berufung einlegen

Porsche-Pilot Antonio Felix da Costa konnte sich am Samstag in Misano nur kurz über seinen ersten Sieg in der Formel-E-Weltmeisterschaft 2024 freuen, denn wenige Stunden nach Rennende wurde der Portugiese disqualifiziert. Bei der technischen Nachuntersuchung seines Fahrzeugs wurde eine Unregelmäßigkeit an der Feder des Strompedaldämpfers festgestellt.

Porsche will die Disqualifikation von Felix da Costa nicht hinnehmen und hat angekündigt, gegen die Entscheidung der Sportkommissare Berufung einzulegen. In einer Mitteilung von Porsche heißt es:

"Im Rahmen einer technischen Nachkontrolle des Automobil-Weltverbandes FIA ist Antonio Felix da Costa als Sieger des Misano-E-Prix disqualifiziert worden. Das Porsche-Formel-E-Team hat kurz nach Verkündung der Disqualifikation die Absicht erklärt, gegen die Entscheidung der FIA Berufung einzulegen, und evaluiert weitere Schritte."

Zur Begründung der Strafe hatten die Sportkommissare in ihrem Urteil wörtlich erklärt: "Der Teammanager und der Vertreter des Herstellers erklärten, dass sie seit Beginn von Saison 9 die Feder des Strompedaldämpfers nicht verändert haben. Der Teammanager akzeptierte, dass das versiegelte Teil, wie im Anhang des Technischen Berichts 13 gezeigt, in Auto #13 montiert und in Anwesenheit des Chefmechanikers des Teams versiegelt wurde."

"Der Teamchef erklärte auch, dass das versiegelte Teil in der Spark-Liste (Pedale) nicht aufgeführt ist. Er erklärte, dass normalerweise Änderungen des Spark-Katalogs hervorgehoben werden, sodass jeder die Änderungen sehen kann, aber nicht die Entfernungen."

"Der Technische Delegierte der FIA bestätigte diese Vorgehensweise. Die Vertreter von Spark bestätigten, dass dieses Teil in der Teileliste der Gen2-Autos aufgeführt war, aber nicht in der des aktuellen Gen3-Autos. Sie bestätigten auch, dass die Entfernung von Teilen aus diesem Katalog weder hervorgehoben noch annulliert wird."

Eine kurze Zusammenfassung: Die im Auto von Felix da Costa verbaute Feder wurde in dieser Saison aus der Liste der erlaubten Teile gestrichen, ohne dass das Team davon wusste.

Porsche hat 96 Stunden Zeit, um offiziell Einspruch gegen die Entscheidung einzulegen. Durch die Disqualifikation von Felix da Costa wurde Nissan-Pilot Oliver Rowland zum Sieger des Rennens erklärt. Titelverteidiger Jake Dennis (Andretti) rückte auf den zweiten und Masrati-MSG-Pilot Maximilian Günther auf den dritten Platz vor.

