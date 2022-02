IndyCar und Motorsport Network enthüllen Ergebnisse der Fan-Umfrage

Audio-Player laden

Die IndyCar-Serie und Motorsport Network haben die wichtigsten Ergebnisse der globalen IndyCar-Fan-Umfrage 2022 bekanntgegeben. Die im Januar durchgeführte weltweite Umfrage wurde von der IndyCar-Serie in Auftrag gegeben, von Motorsport Network durchgeführt und von Nielsen Sports, dem Experten für Informationen, Daten und Messungen weltweit, ausgewertet.

Die Umfrage wurde in elf Sprachen auf Motorsport.com und den Schwesterplattformen wie etwa Motorsport-Total.com durchgeführt. Insgesamt haben sich 53.000 Fans aus 147 Ländern an der Umfrage beteiligt. Sie ergibt, dass die IndyCar-Serie eine loyale und bejahende Fangemeinde hat, wobei der Anteil der jüngeren Fans und derer aus diversen Demografien in den vergangenen Jahren angestiegen ist.

Es überrascht nicht, dass die USA zwar 56 Prozent der Antworten ausmachen. Zu den Top 5 der Länder, aus denen sich Fans beteiligt haben, gehören aber auch Frankreich, Großbritannien, Japan und Kanada. Das weist auf auf ein wachsendes internationales Interesse an der IndyCar-Serie hin.

Fans beim IndyCar-Rennen in Nashville Foto: IndyCar Series

Die Ergebnisse der Umfrage spiegeln ein wachsendes und vielfältigeres Publikum wider. Hervorgehoben wird dies dadurch, dass 37 Prozent der Befragten jünger als 35 Jahre und 12,2 Prozent der Befragten weiblich sind. Es handelt sich dabei um die zweithöchste weibliche Teilnehmerquote bei einer von Motorsport Network durchgeführten Umfrage für eine internationale Rennserie.

"Die IndyCar-Serie wächst in einem historischen und rasanten Tempo", sagt Mark Miles, als Präsident und CEO der Penske Entertainment Corporation der IndyCar-Chef. "Unser Produkt wird als wettbewerbsintensiv und aufregend angesehen. So wie wir neue und talentierte Fahrer für unser Starterfeld gewinnen konnten, haben wir auch einen bewundernswerten Erfolg bei der Anziehung neuer Fans erzielt."

"Das Bild, das uns die globale IndyCar-Fan-Umfrage vermittelt, ist für uns zu Beginn eines für die IndyCar-Serie bedeutenden und wichtigen Jahres eine Ermutigung. Wir freuen uns auf ein monumentales Jahr 2022 und sind zuversichtlich, dass die IndyCar-Serie und ihre Stars eine rosige Zukunft vor sich haben", so Miles.

Insgesamt steht das Produkt der IndyCar-Serie in einer sehr hohen Gunst bei den Befragten. Die Top 5 der Begriffe, die mit der IndyCar-Serie in Verbindung gebracht werden, sind laut Ergebnis der Umfrage: "wettbewerbsintensiv", "aufregend", "unterhaltsam", "spannend" und "gefährlich", wobei über 80 Prozent der Befragten "wettbewerbsintensiv" angegeben haben. Aus ökologischer Sicht legen jüngere Fans mehr Wert auf grüne Initiativen im Motorsport.

Die Ergebnisse der weltweiten IndyCar-Fan-Umfrage von Motorsport Network zeigen, dass die Fans die Rennen vor allem live im Fernsehen verfolgen wollen. Die meisten Konsumenten sehen sich die Rennen über eine Kombination aus Kabel- und Streaming-Plattformen an, wobei letztere mittlerweile die frei empfangbaren Programme überholt haben.

Einige Fans in bestimmten Märkten sind nach wie vor besorgt über Paywalls, die den Zugang zu Live-Übertragungen der Rennen einschränken könnten. Die sozialen Medien sind für alle Fans die führende Plattform für Inhalte abseits der Rennwochenenden. Für die unter 35-Jährigen ist Social-Media die Hauptquelle für alle IndyCar-Inhalte geworden.

Fans beim IndyCar-Rennen in Mid-Ohio Foto: IndyCar Series

Die Befragten haben angegeben, dass E-Sport für IndyCar-Fans zunehmend an Bedeutung gewinnt, wobei fast die Hälfte wöchentlich selber spielt. Diese Zahl steigt auf 85 Prozent bei den 16- bis 24-Jährigen und auf 70 Prozent bei den 25- bis 34-Jährigen. Das ist Hinweis auf ein starkes Publikum für die bevorstehende Veröffentlichung des neuen offiziellen IndyCar-Videospiels.

"Es war faszinierend, an dieser bisher größten globalen IndyCar-Fan-Umfrage zu arbeiten", sagt James Allen, Präsident Motorsport Network, und weiter: "Die unausweichliche Schlussfolgerung ist, dass die IndyCar-Serie in den Augen der Fans eine Rennserie auf dem Weg nach oben ist. Sie ist die herausragende Formelrennserie in Nordamerika, hat aber seit langem auch eine Anhängerschaft auf anderen Kontinenten, weil prominente internationale Fahrer antreten."

"Die internationale Zusammensetzung des aktuellen Starterfeldes spiegelt sich, mit einer starken geografischen Verteilung außerhalb Nordamerikas, in den Ergebnissen der Umfrage wider. Während die IndyCar-Serie ihre treuen Anhänger in den älteren Altersgruppen hat, insbesondere in den USA, wird man die Daten zu den neuen, jüngeren und weiblichen Fans auf internationaler Ebene genau studieren", so Allen.

"Dank des Internets und der sozialen Medien, die einen einfachen Zugang zu reichhaltigen Inhalten ermöglichen, kann heutzutage jede und jeder überall ein IndyCar-Fan werden. Und Gaming und E-Sport werden in Zukunft eindeutig eine wichtige Rolle spielen. Es wird faszinierend sein zu sehen, wie sich die Trends in den kommenden Jahren entwickeln werden", sagt der Präsident von Motorsport Network.

Trotz der Coronavirus-Pandemie besteht nach wie vor ein starker Wunsch, Rennen live zu erleben. Über 80 Prozent der Befragten äußern den Wunsch, ein IndyCar-Rennen live zu besuchen.

Fast 50 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie in den vergangenen fünf Jahren ein IndyCar-Rennen live vor Ort besucht haben. Einer der größten Faktoren, die als Hinderungsgrund für den Besuch eines Live-Rennens genannt werden, ist die Unmöglichkeit für Fans, insbesondere von außerhalb Nordamerikas, ein Rennen zu besuchen.

Helio Castroneves bejubelt seinen Sieg beim Indianapolis 500 des Jahres 2021 Foto: IndyCar Series

Aus ökologischer Sicht legen jüngere Fans mehr Wert auf grüne Initiativen im Motorsport. Während die meisten mit den diesbezüglichen Maßnahmen der IndyCar-Serie zufrieden sind, sind über 20 Prozent der weiblichen Fans der Meinung, dass die IndyCar-Serie mehr im Bereich Nachhaltigkeit tun sollte.

"Nach dem Erfolg der Formel-1-Fan-Umfrage war es uns eine Freude, an einer weiteren weltweiten Motorsportumfrage mit Motorsport Network teilzunehmen", sagt Nigel Geach, Leitender Vizepräsident für weltweiten Motorsport bei Nielsen Sports, und stellt heraus: "Unsere Partnerschaft liefert nicht nur interessante Einblicke in unterschiedliche Motorsportdisziplinen, sondern auch umsetzbare Fan-Meinungen."

"Diese können einer Rennserie dabei helfen, zu wachsen und sich auf eine Weise zu entwickeln, die sowohl bestehende als auch neue Fans anspricht. Ich freue mich schon darauf, unsere nächste Umfrage mit Motorsport Network durchzuführen, um noch mehr aufschlussreiche Meinungen von unserer riesigen globalen Motorsport-Fanbase zu erhalten", so Geach.

Die Ergebnisse der globalen IndyCar-Fan-Umfrage wurden am Freitag im Rahmen des IndyCar-Saisonauftakts 2022 in St. Petersburg bekanntgegeben. Sie umfassen die Größe und die demografische Zusammensetzung des Publikums, die Einstellung der Fans zum IndyCar-Sport, ihre Affinität zu den Rennen, Teams und Fahrern der Rennserie sowie ihren Konsum als Fernseh- und Live-Zuschauer.

Weitere wichtige Erkenntnisse aus der globalen IndyCar-Fan-Umfrage 2022 sind:

Austragungsorte und Wettbewerb

Die fünf wichtigsten Rennen für die Fans sind: Indianapolis 500, Long Beach, Elkhart Lake (Road America), Laguna Seca und St. Petersburg.

Die IndyCar-Fans sind mit der Mischung der Rennstrecken im Kalender (Stadtkurse, Rundstrecken und Ovale) zufrieden und sind der Meinung, dass dadurch das Talent eines Fahrers am besten gezeigt wird. Sie sind auch der Meinung, dass die IndyCar-Serie heute besser dasteht als vor drei Jahren und den richtigen Mix aus Sport und Unterhaltung bietet.

Für die Zukunft wünschen sich die Fans von der IndyCar-Serie:

- Mehrere Lieferanten in wichtigen Kategorien (Reifen, Chassis, etc.)

- Beibehaltung des Indy 500 als Rennen mit doppelten Punkten für die IndyCar-Gesamtwertung

- Minimale Einmischung der Rennleitung und stattdessen die Fahrer frei fahren lassen

- Verwaltung der Betriebskosten der Teams mit Priorisierung packender Rennen über technische Innovationen

Die Fans sind strikt gegen eine Änderung des Rennformats und zeigen wenig Appetit auf Änderungen am Qualifying-Format.

Beliebteste Fahrer, Teams und Rennen

- Fast 80 Prozent der Befragten sind Fans mehrerer Teams und Fahrer.

- Jüngere Fans im Alter von weniger als 24 Jahren sind eher Anhänger eines einzelnen Fahrers.

- Mehr als die Hälfte der Fans in Süd- und Mittelamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum hat einen Lieblingsfahrer.

- Romain Grosjean wurde in der Umfrage zum beliebtesten Fahrer gewählt. Mehr als 32 Prozent der Befragten haben ihn in die Top 3 ihrer beliebtesten IndyCar-Fahrer gesetzt, fast zwölf Prozent der Befragten haben ihn als ihren Lieblingsfahrer genannt.

- Patricio "Pato" O'Ward rangiert in der Reihenfolge der beliebtesten Fahrer an zweiter Stelle, wobei er einen besonders hohen Anteil junger Fans aufweist. In Reihen der weiblichen Fans ist O'Ward der beliebteste Fahrer.

- Helio Castroneves liegt in der Reihenfolge der beliebtesten Fahrer an dritter Stelle, gefolgt von Scott Dixon. Der bestplatzierte US-amerikanische Fahrer in der Gunst der Befragten ist Alexander Rossi auf Platz fünf.

- Das Team Penske wurde mit 19 Prozent der Stimmen zum Lieblingsteam gewählt, gefolgt von Andretti Autosport und Arrow McLaren SP, die mit jeweils 17 Prozent der Stimmen den zweiten Platz belegen und damit die Top 3 der beliebtesten IndyCar-Teams abrunden.

- Die fünf meistbesuchten Rennen sind Indianapolis 500 (58,8 Prozent), Indianapolis-Grand-Prix (31,3 Prozent), Mid-Ohio (19,0 Prozent), Elkhart Lake (Road America) (16,8 Prozent) und St. Petersburg (15,0 Prozent).

Weitere Ergebnisse

Die vollständige Auswertung der Umfrage können Sie im pdf-Format herunterladen.

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.