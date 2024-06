24h Le Mans 2024: Der komplette Zeitplan inklusive Rahmenprogramm

Vom 12. bis 16. Juni findet das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans statt! Auf dem Circuit de la Sarthe kämpfen neun Hersteller mit insgesamt 23 Hypercars (hier die komplette Starterliste!) um den begehrten Gesamtsieg. Auch Mick Schumacher feiert seine Le-Mans-Premiere!

Nach dem Testtag am Sonntag (9. Juni 2024) beginnt das eigentliche 24h-Rennwochenende mit dem ersten Freien Training (ab 14 Uhr) am Mittwoch. Insgesamt stehen vier Trainingssitzungen sowie das Qualifying und die Hyperpole auf dem Programm.

Am Freitag (16 bis 19 Uhr) treffen sich alle Fahrer:innen und Teams im Stadtzentrum von Le Mans für die traditionelle Fahrerparade, zu der mehr als 200.000 Fans erwartet werden. Auf der Rennstrecke findet an diesem Tag nur das vierstündige Fun-Cup-Rennen statt.

Am Samstag haben die Teams und Fahrer im 15-minütigen Warm-up noch einmal die Chance, letzte Änderung vorzunehmen, bevor Zinedine Zidane um 16 Uhr die 92. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans als offizieller Starter eröffnen wird. Die Zielflagge wird am Sonntag um gleicher Zeit geschwenkt.

Zum Rahmenprogramm der 24h von Le Mans gehören in diesem Jahr der Fun Cup, die Lamborghini Super Trofeo und das bekannte "Road to Le Mans"-Rennen. Auch abseits der Strecke dürfen sich die Fans über reichhaltiges Rahmenprogramm freuen: Ausstellungen, Konzerte und Aktivitäten in der Fan-Zone und dem "Manufacturers' Village" sorgen am gesamten Wochenende für beste Unterhaltung.

Der komplette Zeitplan für die 24h von Le Mans 2024

Sonntag, 09. Juni 2024

10:00 bis 13:00 Uhr - 24h von Le Mans - Testtag (Freies Training 1)

15:30 bis 18:30 Uhr - 24h von Le Mans - Testtag (Freies Training 2)

Mittwoch, 12. Juni 2024

09:00 bis 10:00 Uhr - Fun Cup - Freies Training 1

10:30 bis 11:15 Uhr - Lamborghini Super Trofeo - Freies Training

11:45 bis 12:45 Uhr - Road to Le Mans - Freies Training 1

14:00 bis 17:00 Uhr - 24h von Le Mans - Freies Training 1

17:30 bis 18:15 Uhr - Lamborghini Super Trofeo - Qualifying

19:00 bis 20:00 Uhr - 24h von Le Mans - Qualifying

20:30 bis 21:30 Uhr - Road to Le Mans - Freies Training 2

22:00 bis 00:00 Uhr - 24h von Le Mans - Freies Training 2

Donnerstag, 13. Juni 2024

09:00 bis 10:00 Uhr - Fun Cup - Freies Training 2

10:30 bis 10:50 Uhr - Road to Le Mans - Qualifying 1

11:05 bis 11:25 Uhr - Road to Le Mans - Qualifying 2

12:00 bis 12:45 Uhr - Fun Cup - Qualifying

13:15 bis 14:00 Uhr - Lamborghini Super Trofeo - Rennen 1

15:00 bis 18:00 Uhr - 24h von Le Mans - Freies Training 3

18:30 bis 19:25 Uhr - Road to Le Mans - Rennen 1

20:00 bis 20:30 Uhr - 24h von Le Mans - Hyperpole

22:00 bis 23:00 Uhr - 24h von Le Mans - Freies Training 4

Freitag, 14. Juni 2024

09:00 bis 13:00 Uhr - Fun Cup - Rennen

Samstag, 15. Juni 2024

09:15 bis 10:00 Uhr - Lamborghini Super Trofeo - Rennen 2

10:35 bis 11:30 Uhr - Road to Le Mans - Rennen 2

12:00 bis 12:15 Uhr - 24h von Le Mans - Warm-up

16:00 Uhr - 24h von Le Mans - Start

Sonntag, 16. Juni 2024

16:00 Uhr - 24h von Le Mans - Ziel

