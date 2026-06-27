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MotoGP-Liveticker Assen: Der Samstag mit Qualifyings und Sprint

Liveticker

Aldeguer für nicht rennfit erklärt

Schlechte Nachrichten für Fermin Aldeguer: Der Gresini-Pilot ist nach seinem schweren Sturz im Freitagstraining von den Ärzten für den weiteren Verlauf des Assen-Wochenendes als nicht startfähig erklärt worden. Das bestätigte Gresini soeben auf Social Media. Untersuchungen ergaben demnach einen Bruch des siebten Brustwirbels (T7). Die Verletzung soll in den kommenden Tagen weiter beurteilt werden.

Morbidelli mit Startplatzstrafe am Sonntag

Franco Morbidelli ist für den Grand Prix in Assen um drei Startplätze strafversetzt worden. Die Stewards werfen dem VR46-Piloten vor, im Training auf der Ideallinie langsam gefahren zu sein und dabei Enea Bastianini in Kurve 12 entscheidend behindert zu haben. Nach Ansicht der Rennleitung beeinträchtigte Morbidelli damit Bastianinis Versuch, sich für Q2 zu qualifizieren.

Da es sich um Morbidellis zweiten Verstoß dieser Saison und den ersten in einer offiziellen Trainingssession handelt, verhängten die Stewards gemäß dem Strafenkatalog eine Rückversetzung um drei Startplätze für den Grand Prix der Niederlande.

Wie geht es den Gestürzten vom Freitag?

Das Freitagstraining der MotoGP in Assen ist von mehreren heftigen Stürzen überschattet worden. Besonders das Gresini-Team hatte einen rabenschwarzen Tag: Alex Marquez ging gleich zweimal zu Boden, wobei ihn der zweite Unfall kurz vor Trainingsende heftig abwarf.

Der Spanier erlitt eine Prellung an der rechten Schulter sowie Schürfwunden am linken Arm. Eine Fraktur wurde per Röntgen ausgeschlossen, dennoch muss er sich vor dem zweiten Freien Training am Samstag einer erneuten medizinischen Untersuchung unterziehen. Erst danach wird über seine weitere Teilnahme am Rennwochenende entschieden.

Auch Teamkollege Fermín Aldeguer stürzte im Nachmittagstraining schwer. Nach der Erstversorgung im Medical Center wurde der Rookie zur weiteren Untersuchung von Brust und Rücken in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch Aldeguer muss sich am Samstag vor dem zweiten Freien Training einer weiteren ärztlichen Kontrolle unterziehen, ehe die Ärzte über seine Startfreigabe entscheiden.

Ed Jones Sauber Sauber F1 ~Ed Jones ~

Foto: Ashwith S Pai

Von: Juliane Ziegengeist

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