MotoGP-Liveticker Assen: Der Samstag mit Qualifyings und Sprint
MotoGP-Liveticker Assen: Der Samstag mit Qualifyings und Sprint
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Moto2 FT2: IntactGP-Duo vorn
In der Zwischenklasse bestimmen die Fahrer von IntactGP das Tempo an diesem Vormittag. Senna Agius toppt die Session mit 1:35.139 Minuten. Teamkollege Manuel Gonzalez liegt 0,167 Sekunden dahinter auf Rang zwei. David Alonso wird Dritter. Alberto Ferrandez und Daniel Munoz runden die Top 5.
Collin Veijer, Filip Salac, Daniel Holgado, Aron Canet und Tony Arbolino reihen sich ein. Die Abstände sind eng: 16 Fahrer liegen innerhalb von einer Sekunde.
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Aldeguer für nicht rennfit erklärt
Schlechte Nachrichten für Fermin Aldeguer: Der Gresini-Pilot ist nach seinem schweren Sturz im Freitagstraining von den Ärzten für den weiteren Verlauf des Assen-Wochenendes als nicht startfähig erklärt worden. Das bestätigte Gresini soeben auf Social Media. Untersuchungen ergaben demnach einen Bruch des siebten Brustwirbels (T7). Die Verletzung soll in den kommenden Tagen weiter beurteilt werden.
Moto3 FT2: Carpe mit Bestzeit
Im ersten Training des Tages markiert Alvaro Carpe eine Bestzeit von 1:40.678 Minuten und setzt sich damit um 0,169 Sekunden gegen Adrian Cruces auf Platz zwei durch. Joel Kelso wird Dritter, gefolgt von Marco Morelli und Joel Esteban. Adrian Fernandez, Valentin Perrone, Guido Pini, Scott Ogden und Maximo Quiles runden die Top 10 ab. Letzterer sorgt in Kurve 10 für den einzigen Sturz der Session.
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Morbidelli mit Startplatzstrafe am Sonntag
Franco Morbidelli ist für den Grand Prix in Assen um drei Startplätze strafversetzt worden. Die Stewards werfen dem VR46-Piloten vor, im Training auf der Ideallinie langsam gefahren zu sein und dabei Enea Bastianini in Kurve 12 entscheidend behindert zu haben. Nach Ansicht der Rennleitung beeinträchtigte Morbidelli damit Bastianinis Versuch, sich für Q2 zu qualifizieren.
Da es sich um Morbidellis zweiten Verstoß dieser Saison und den ersten in einer offiziellen Trainingssession handelt, verhängten die Stewards gemäß dem Strafenkatalog eine Rückversetzung um drei Startplätze für den Grand Prix der Niederlande.
Wie geht es den Gestürzten vom Freitag?
Das Freitagstraining der MotoGP in Assen ist von mehreren heftigen Stürzen überschattet worden. Besonders das Gresini-Team hatte einen rabenschwarzen Tag: Alex Marquez ging gleich zweimal zu Boden, wobei ihn der zweite Unfall kurz vor Trainingsende heftig abwarf.
Der Spanier erlitt eine Prellung an der rechten Schulter sowie Schürfwunden am linken Arm. Eine Fraktur wurde per Röntgen ausgeschlossen, dennoch muss er sich vor dem zweiten Freien Training am Samstag einer erneuten medizinischen Untersuchung unterziehen. Erst danach wird über seine weitere Teilnahme am Rennwochenende entschieden.
Auch Teamkollege Fermín Aldeguer stürzte im Nachmittagstraining schwer. Nach der Erstversorgung im Medical Center wurde der Rookie zur weiteren Untersuchung von Brust und Rücken in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch Aldeguer muss sich am Samstag vor dem zweiten Freien Training einer weiteren ärztlichen Kontrolle unterziehen, ehe die Ärzte über seine Startfreigabe entscheiden.
Foto: Ashwith S Pai
Volles Programm!
Der Super-Samstag in Assen steht bevor und mit ihm gleich mehrere Quali- und Rennentscheidungen. In allen drei WM-Klassen sowie im Bagger-World-Cup wird heute um die Pole gekämpft. Für die MotoGP und die Baggers geht es später am Tag in den ersten Rennen auch schon um Punkte.
Und es dürfte wieder ordentlich heiß werden. Hoffen wir mal, dass schwerere Stürze wie gestern Nachmittag in der MotoGP diesmal ausbleiben. Wir verfolgen die Action auf der Strecke wie immer den ganzen Tag über in unserem Ticker.
Der Zeitplan für Samstag:
08:40-09:10 Uhr: Moto3 FT2
09:25-09:55 Uhr: Moto2 FT2
10:10-10:40 Uhr: MotoGP FT2
10:50-11:05 Uhr: MotoGP Q1
11:15-11:30 Uhr: MotoGP Q2
12:05-12:25 Uhr: Baggers Qualifying
12:45-13:00 Uhr: Moto3 Q1
13:10-13:25 Uhr: Moto3 Q2
13:40-13:55 Uhr: Moto2 Q1
14:05-14:20 Uhr: Moto2 Q2
15:00 Uhr: MotoGP Sprint (13 Runden)
16:10 Uhr: Baggers Rennen 1 (9 Runden)
Von: Juliane Ziegengeist