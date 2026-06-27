MotoGP-Liveticker Assen: Der Samstag mit Qualifyings und Sprint

Wie geht es den Gestürzten vom Freitag?

Das Freitagstraining der MotoGP in Assen ist von mehreren heftigen Stürzen überschattet worden. Besonders das Gresini-Team hatte einen rabenschwarzen Tag: Alex Marquez ging gleich zweimal zu Boden, wobei ihn der zweite Unfall kurz vor Trainingsende heftig abwarf.



Der Spanier erlitt eine Prellung an der rechten Schulter sowie Schürfwunden am linken Arm. Eine Fraktur wurde per Röntgen ausgeschlossen, dennoch muss er sich vor dem zweiten Freien Training am Samstag einer erneuten medizinischen Untersuchung unterziehen. Erst danach wird über seine weitere Teilnahme am Rennwochenende entschieden.



Auch Teamkollege Fermín Aldeguer stürzte im Nachmittagstraining schwer. Nach der Erstversorgung im Medical Center wurde der Rookie zur weiteren Untersuchung von Brust und Rücken in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch Aldeguer muss sich am Samstag vor dem zweiten Freien Training einer weiteren ärztlichen Kontrolle unterziehen, ehe die Ärzte über seine Startfreigabe entscheiden.