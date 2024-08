MotoGP-Liveticker: Super-Samstag in Silverstone - Siege, Stürze, Strafen

MotoGP-Update: Strafe für Morbidelli

Die Kollision zwischen Franco Morbidelli und Marco Bezzecchi in Kurve 1 des Sprintrennens hat ein Nachspiel. Die Rennleitung hat gegen Morbidelli als Verursacher des Crashs eine doppelte Long-Lap-Penalty verhängt, die er beim nächsten Grand-Prix-Rennen absitzen muss.



Entwarnung gibt es bezüglich möglicher Verletzungen: Beide Fahrer sind so weit okay. Bezzecchi hat allerdings Schmerzen im rechten Fuß und lässt sich deshalb physiotherapeutisch behandeln.