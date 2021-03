Morbidelli über Duell mit Rossi: Härtester Gegner oder bester Freund?

Bei Petronas-Yamaha treffen in der MotoGP-Saison 2021 zwei gute Freunde aufeinander. Franco Morbidelli bekommt mit Mentor Valentino Rossi einen Teamkollegen, den er seit vielen Jahren gut kennt. Rossi hat bereits festgestellt, dass es eine "wahre Freundschaft" erfordert, wenn die beiden Italiener trotz des sportlichen Erfolgsdrucks weiterhin gut harmonieren wollen.

Welche Gefühle werden Morbidelli durch den Kopf gehen, wenn er Rossis Gesicht an einem Renn-Wochenende in der Box sieht? Sieht er in Rossi den härtesten Gegner oder einen Freund?

"Ich werde beides in ihm sehen", vermutet Morbidelli. "Es ist schwierig, das zu trennen. Unsere Gedanken gehen meist nie in nur eine Richtung. Unsere Gedanken gehen immer in verschiedene Richtungen. Es ist schwierig, sich auf eine zu konzentrieren."

Hartes Duell trotz jahrelanger Freundschaft möglich?

"In bestimmten Situationen werde ich in ihm denjenigen sehen, den ich unbedingt schlagen muss. Fünf Minuten später werde ich in ihm meinen besten Freund oder einen meiner besten Freunde sehen. Es ist schwierig, sich auf eine Seite festzulegen", bemerkt der Vize-Weltmeister von 2020.

Gehen sich Rossi und Morbidelli aus dem Weg oder intensiviert sich die Freundschaft? Foto: Motorsport Images

"Bei den Rennen und in der Box werden die Gedanken über den Sport dominieren. Er wird der erste Fahrer sein, den ich besiegen muss. Dieses Gefühl wird dominant sein", erwartet Morbidelli, der vor vier Jahren der erste Fahrer aus der VR46-Akademie war, der es in die MotoGP geschafft hat.

Bilden Rossi und Morbidelli ein Dreamteam oder zerbricht die Freundschaft?

Zusammen mit Rossi könnte Morbidelli ein Dreamteam bilden. "Es wird nicht der Austausch technischer Informationen sein, der uns helfen wird, sondern der Austausch persönlicher Informationen, was die Rennen, das Motorrad oder grundsätzliche Dinge angeht. Es könnte ein Vorteil sein, dass wir so viel Zeit zusammen verbringen", grübelt Morbidelli.

Auch in der neuen Saison wird Morbidelli die 2019er-Yamaha pilotieren, während Rossi aktuelles Material bekommt. Morbidelli als Vize-Weltmeister ist überzeugt, dass es im Team keine klare Nummer eins gibt.

Gibt es bei Petronas eine Nummer eins?

"Ich bin mir sicher, dass es in unserem Team keine Hierarchie gibt. Es gibt keinen Nummer-eins-Fahrer und keinen Nummer-zwei-Fahrer. Beide Fahrer werden gleich behandelt. Wir werden sehr gut behandelt. Es stimmt, dass ich im Vorjahr bessere Ergebnisse einfuhr als Vale", bemerkt Morbidelli.

"Doch er hat im Laufe seiner Karriere deutlich bessere Ergebnisse erreicht als ich. Es ist also schwierig, zu sagen, was besser ist und was schlechter ist. Wir werden ein sehr gutes Team bilden, wie es bereits mit Fabio und mir der Fall war", so der Italiener.

Auffällig war, dass Morbidelli in der letzten Zeit nicht mehr auf Bildern zu sehen war, die auf Rossis Dirt-Track-Ranch aufgenommen wurden. Ist er Rossi aus dem Weg gegangen? "Ich fuhr bei den finalen Rennen auf der Ranch nicht mehr mit, weil ich mir in einem der Rennen vor zwei Wochen bei einem Sturz den Knöchel verletzt habe", begründet er. "Ich wollte einen weiteren Sturz und eine weitere Verletzung an meinem Knöchel vermeiden."

Mit Bildmaterial von Petronas SRT.