Nächste Schumacher-Pole durch David im Prototype Cup Germany

Der Gaststart von Ralf und David Schumacher im Prototype Cup Germany am Nürburgring (hier im Livestream) entwickelt sich zu einem Festspiel für das prominente Vater-Sohn-Gespann. Denn nach Bestzeiten in den beiden freien Trainings am Freitag und der Bestzeit von Ralf im ersten Qualifying war auch David am Samstagmorgen im zweiten Qualifying nicht zu schlagen.

Der 22-Jährige umrundete die Sprintstrecke des Nürburgrings im grün-weiß-blauen Ligier des Teams US Racing in 1:23.695 Minuten und war damit gut eine Zehntelsekunde schneller als Vater Ralf bei seiner Pole-Runde am Freitag.

Damit verwies David die Stammpiloten des Prototype Cup Germany deutlich in die Schranken. Felipe Fernandes Laser, der ebenfalls in einem Ligier für die Lokalmatadoren von Frikadelli Racing an den Start geht, hatte als Zweiter satte 0,419 Sekunden Rückstand auf David Schumacher. Laser teilt sich das Auto im Rennen mit Teambesitzer Klaus Abbelen.

"Es war ein wirklich positives Qualifying, viel besser konnte es kaum laufen", sagt David Schumacher. "Nicht nur meine Platzierung, sondern auch mein Vorsprung sind gut. Einen großen Anteil daran hat natürlich unser Team US Racing, das den Ligier top vorbereitet hat – vielen Dank dafür."

Rang drei ging wie schon im ersten Qualifying an Solo-Pilot Keanu Al Azhari (Mühlner-Duqueine), Vierter wurde Markus Pommer im Duqueine von Gebhardt Motorsport.

Das Mücke-Team, das im ersten Qualifying mit Julien Apotheloz noch den zweiten Platz belegt hatte, musste sich im zweiten Qualifying mit Rang fünf begnügen. Riccardo Cirelli hatte mehr als eine Sekunde Rückstand auf David Schumacher.

Die Tabellenführer von Konrad Motorsport (Danny Soufi/Thorsten Kratz) kamen im zweiten Zeittraining nicht über Rang neun hinaus.

Ob Ralf Schumacher sein Renn-Comeback nach fast zwölfjähriger Pause gleich mit einem Sieg krönen kann, wird sich im ersten Rennen am Samstag ab 17.10 Uhr zeigen. Die Renndistanz beträgt 55 Minuten plus eine Runde und beinhaltet einen Pflichtboxenstopp mit festgelegter Mindeststandzeit, bei dem alle Zweier-Teams den Fahrer wechseln müssen.