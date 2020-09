Double-Header in Belgien: DTM auch in Zolder vor Zuschauern

Die DTM trägt auch die Saisonläufe sieben und acht in Zolder vor Zuschauern aus. Zum Double-Header in Belgien vom 9. bis 11. Oktober sowie vom 16. bis 18. Oktober haben Fans nach dem Wochenende in Assen und dem Double-Header auf dem Nürburgring zum vierten Mal in dieser Saison die Möglichkeit, die Traditionsserie live zu erleben. Die Tickets sind allerdings sehr stark limitiert, denn für jeden der vier Renntage (jeweils Samstag und Sonntag) sind in Zolder nur 800 Tageskarten verfügbar.

Auf dem ehemaligen Grand-Prix-Kurs von Zolder, etwa 70 Kilometer westlich von Aachen gelegen, geht der Kampf um den DTM-Titel in die heiße Phase. Denn nach den vier Rennen in Belgien steht nur noch das traditionelle Finale in Hockenheim im kompakten Kalender.

Als Spitzenreiter in der Fahrerwertung geht der fünfmalige Saisonsieger Nico Müller in den spannenden DTM-Endspurt. Sein härtester Widersacher ist Robin Frijns, und ausgerechnet Zolder ist die Hausstrecke des dreimaligen Saisonsiegers aus dem nahen Maastricht. Als dritter Audi-Pilot hat auch der zweimalige DTM-Champion Rene Rast noch Titelchancen.

Der knapp vier Kilometer lange Kurs von Zolder hat in der langen Erfolgsgeschichte der DTM, die in der Saison 2021 mit GT-Sportwagen fortgesetzt wird, ein besonderes Kapitel geschrieben: 1984 gewann Harald Grohs im BMW 635 CSi das Premierenrennen der DTM. Der Essener wird am ersten Zolder-Wochenende mit einem BMW M3 in der Tourenwagen-Classics wieder am Start sein.

Zudem im Rahmenprogramm: Die GTC-Cup-Serie und der Porsche-Carrera-Cup Benelux. Am zweiten Zolder-Wochenende bilden die neue DTM-Trophy und die Belcar-Endurance-Championship das DTM-Rahmenprogramm.

An beiden Rennwochenenden werden in Zolder die Tribünen T3a und T3b bei Start-Ziel geöffnet, auf denen wie auf dem gesamten Areal Maskenpflicht besteht. Für die T3b stehen täglich nur 300 Karten zur Verfügung. 500 Karten sind täglich für die T3a-Tribüne verfügbar. An der Rennstrecke sind keine Kassen geöffnet. Die Tickets können also nur online erworben werden.

Mit Bildmaterial von Hankook.