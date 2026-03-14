Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in China live!
Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in China live!
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Absage
Offiziell wurden die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien noch immer nicht abgesagt - auch wenn es ein offenes Geheimnis ist, dass das passieren wird.
Interessanterweise hat die Formel 1 die beiden Grands Prix in ihrem offiziellen Kalender jetzt bereits mit dem Hinweis "abgesagt" gekennzeichnet.
Da war wohl jemand etwas voreilig ... Wir erwarten die offizielle Bestätigung aber ohnehin in absehbarer Zeit.
Mini-Erfolg: Aston Martin im Ziel
P17 und P18 für Alonso und Stroll im Sprint. "Wir sind ins Ziel gekommen, das war gut", so der Kanadier, und auch sein Teamkollege betont: "Lasst uns das Positive des heutigen Tages mitnehmen."
"Wir haben die Zielflagge mit beiden Autos gesehen. [...] Das wollen wir morgen im Hauptrennen wiederholen. Ein Schritt nach dem anderen", so Alonso.
Für Aston Martin war es heute die erste Zielankunft in diesem Jahr - aber eben zunächst einmal nur im Sprint.
Piastri: War ein Fehler von Antonelli
Der Australier überholte Antonelli beim Restart, musste die Position anschließend aber wieder zurückgeben, weil er vor der Ziellinie überholt hatte. Piastri selbst sieht den Fehler allerdings nicht bei sich.
"Er hat in der letzten Kurve einen Fehler gemacht", sagt er über Antonelli. In der Tat war der Mercedes-Pilot da leicht neben der Strecke. Er ärgert sich daher darüber, dass er die Position zurückgeben musste.
"Aber wir hatten sowieso nicht die Pace", räumt er auch ein. "Also glaube ich nicht, dass es eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, er wäre sowieso wieder vorbeigekommen", so Piastri.
Hadjar: Chancenlos im kaputten Auto
Der Red-Bull-Pilot erklärt gegenüber i#Sky#, dass sein Auto nach dem Zwischenfall mit Antonelli ab der ersten Runde beschädigt war. "Ich hatte einen Schaden und musste mich die ganze Zeit gegen schnellere Autos verteidigen", ärgert er sich.
Der Sprint sei "schmerzhaft" gewesen, betont er nach P15 und ergänzt gegenüber Canal+, dass Antonelli gar keinen Grund gehabt habe, so aggressiv zu sein, weil der Mercedes sowieso "eine Rakete" sei.
Nach der Zieldurchfahrt wollte er eine Entschuldigung von Antonelli dann auch nicht sofort akzeptieren - was Toto Wolff bei Sky dann ebenfalls als "unsportlich" bezeichnet.
Hamilton: Habe meine Reifen ruiniert
Der Rekordweltmeister führte den Sprint zu Beginn mehrfach an, sagt jedoch über seinen Ex-Arbeitgeber Mercedes: "Wir gingen in das Rennen mit dem Wissen, dass sie einen großen Tempovorteil haben."
"Daher war mir klar, dass [George] irgendwann an mir vorbeiziehen würde. Ich habe also einfach versucht, ihn so lange wie möglich in Schach zu halten, und dabei ging mein linker Vorderreifen auf, weil ich viel mehr pushen musste", so Hamilton.
"Sie haben einen Vorsprung von etwa drei Zehntel bis einer halben Sekunde auf uns, was das reine Renntempo angeht", so Hamilton über Mercedes. "Aber trotzdem hat es wirklich Spaß gemacht", betont er.
Norris: Mehr war nicht drin
Der Weltmeister startete von P3 und wurde am Ende Vierter. Das nerve ihn natürlich, sagt er bei F1 TV mit einem Grinsen, betont aber auch, dass das heute "das Maximum" gewesen sei.
Die kühlen Temperaturen hätten es zusätzlich erschwert, weil Ferrari die Reifen bei solchen Bedingungen besser ins Fenster bekomme, "weil sie einfach etwas mehr Grip haben", erklärt er.
"Wir wissen, wo wir ordentlich aufgestellt sind, und wir wissen, wo uns noch etwas fehlt", so Norris, der betont, dass man bereits "Fortschritte" gemacht habe.
Es sei aber schwer, einen so großen Sprung nach vorne zu machen, um Mercedes einzuholen.
Verstappen: Keine Power beim Start
Auch der Niederländer kam beim Start nicht wirklich weg. "Ich hatte keine Power", sagt er bei F1 TV und erklärt, dass es vermutlich ein ähnliches Problem wie bei Liam Lawson in Melbourne gewesen sei.
Später kam er zwar wieder nach vorne, doch er betont, dass die Balance "furchtbar" gewesen sei und er einen höheren Reifenverschleiß als die anderen Fahrer um ihn herum gehabt habe.
Der Sprint sei "ein Desaster" gewesen, resümiert er nach P9.
Start: Falscher Modus bei Antonelli
Der Italiener verlor beim Start zahlreiche Positionen. Toto Wolff hat bei F1 TV eben verraten, dass er im falschen Modus gewesen sei. "Es war ein Fehler von Kimi", so Wolff, der aber auch betont: "Das kann passieren."
P5 ist für Antonelli daher am Ende Schadensbegrenzung - zumal er für eine Kollision mit Hadjar in der ersten Runde ja auch noch eine Zehn-Sekunden-Strafe bekam.
Super-Samstag
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. In China findet heute der erste "Super-Samstag" des Jahres mit Sprint und Qualifying statt.
Der Sprint liegt bereits hinter uns und um 08:00 Uhr MEZ steht das Qualifying in Shanghai an. Hier im Ticker liefern wir euch in den kommenden Stunden wie gewohnt Bilder, Infos und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: Ruben Zimmermann