Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in China live!

Hamilton: Habe meine Reifen ruiniert

Der Rekordweltmeister führte den Sprint zu Beginn mehrfach an, sagt jedoch über seinen Ex-Arbeitgeber Mercedes: "Wir gingen in das Rennen mit dem Wissen, dass sie einen großen Tempovorteil haben."



"Daher war mir klar, dass [George] irgendwann an mir vorbeiziehen würde. Ich habe also einfach versucht, ihn so lange wie möglich in Schach zu halten, und dabei ging mein linker Vorderreifen auf, weil ich viel mehr pushen musste", so Hamilton.



"Sie haben einen Vorsprung von etwa drei Zehntel bis einer halben Sekunde auf uns, was das reine Renntempo angeht", so Hamilton über Mercedes. "Aber trotzdem hat es wirklich Spaß gemacht", betont er.