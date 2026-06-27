Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Spielberg live
Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Spielberg live
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Haas: Wieder ein besseres Wochenende?
Auch Haas hatte in Barcelona kein gutes Wochenende und blieb ohne Punkte. Dort gibt man sich nach dem Freitag aber optimistischer als bei Williams. "Insgesamt war es ein positiver Tag", sagt Oliver Bearman nach P13.
"Ich bin ehrlich gesagt mit den Fortschritten zufrieden", verrät er und erklärt: "Nach Barcelona gab es ein paar Dinge, auf die wir uns konzentrieren mussten, und ich glaube, das Auto befindet sich derzeit in einem guten Bereich."
Esteban Ocon ergänzt: "Der Reifenverschleiß scheint hier trotz der Hitze deutlich geringer zu sein als in Barcelona, was durchaus positiv ist. Wir haben eine klare Vorstellung davon, in welche Richtung wir morgen gehen wollen und was wir verbessern müssen."
Williams: Größere Probleme als erwartet
Eigentlich hatte man bei Williams gehofft, für Spielberg besser aufgestellt zu sein als zuletzt in Barcelona. Allerdings landete man gestern wieder nur auf P17 und P18.
"Wir hatten nicht damit gerechnet, auf dieser Strecke so große Schwierigkeiten zu haben, aber auch die Hitze hat zum Reifenverschleiß beigetragen", erklärt Alexander Albon.
"Es liegt nicht daran, dass sich das gesamte Team nicht genug Mühe geben würde, und wir probieren verschiedene Dinge aus. Aber wir haben die richtige Balance noch nicht gefunden", so Albon.
Auch Carlos Sainz spricht von einem "schwierigen Freitag" und gesteht: "Leider liegen wir noch sehr weit zurück, und wir müssen über Nacht einen Leistungssprung hinlegen, wenn wir eine Chance auf Q2 haben wollen."
Alles Gute!
Glückwünsche gehen zu Beginn des Tages erst einmal raus an Nico Rosberg. Der Weltmeister von 2016 feiert heute seinen 41. Geburtstag. Zur Feier des Tages habe ich diese Fotostrecke noch einmal aus dem Archiv gekramt:Fotostrecke: Nico Rosbergs letzter Renntag in der Formel 1
Foto: Paul RipkeBeim Saisonfinale der Formel-1-Saison 2016 in Abu Dhabi krÃ¶nte sich Nico Rosberg am 27. November erstmals zum Weltmeister in der KÃ¶nigsklasse.
Longruns
Welches Team hat im Training in Spielberg die besten Longruns hingelegt? Das erfahrt ihr in unserer Videoanalyse zum gestrigen Freitag, die ihr euch jetzt noch einmal im Re-Live ansehen könnt.
Auch heute wird es am Abend natürlich wieder einen Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de geben. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich um 21:00 Uhr mit der Analyse zum Qualifying.
Temperaturen im Fokus
Auch heute im Qualifying und morgen im Rennen erwartet die Fahrer in Spielberg wieder eine Hitzeschlacht bei mehr als 30 Grad. Kimi Antonelli erklärt dazu: "Die heißen Bedingungen werden die Situation weiterhin recht herausfordernd machen, insbesondere was das Reifenmanagement angeht."
"Es ist wichtig, die Reifen im richtigen Arbeitsfenster zu halten, ohne dass sie dabei überhitzen", erklärt der WM-Leader, der gestern der schnellste Mann war. Doch nicht nur die Reifen leiden unter der Hitze am Red Bull Ring.
Andrew Shovlin von Mercedes betont: "Abgesehen von einigen kniffligen Kurven und der Tendenz, die Hinterreifen zu überhitzen, stellten die Höhenlage und die damit verbundenen Temperaturen eine zusätzliche Herausforderung für die Powerunit und das Kühlsystem dar."
Qualifyingtag
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Es ist Samstag und damit steht heute am Nachmittag die Qualifikation zum Großen Preis von Österreich auf dem Plan.
Das Qualifying in Spielberg beginnt um 16:00 Uhr, und bereits um 12:30 Uhr erwartet uns das dritte und letzte Training. Hier im Ticker versorgen wir euch wie gewohnt mit Bildern, Infos und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager am Red Bull Ring.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: Ruben Zimmermann