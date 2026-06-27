Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Spielberg live

Williams: Größere Probleme als erwartet

Eigentlich hatte man bei Williams gehofft, für Spielberg besser aufgestellt zu sein als zuletzt in Barcelona. Allerdings landete man gestern wieder nur auf P17 und P18.



"Wir hatten nicht damit gerechnet, auf dieser Strecke so große Schwierigkeiten zu haben, aber auch die Hitze hat zum Reifenverschleiß beigetragen", erklärt Alexander Albon.



"Es liegt nicht daran, dass sich das gesamte Team nicht genug Mühe geben würde, und wir probieren verschiedene Dinge aus. Aber wir haben die richtige Balance noch nicht gefunden", so Albon.



Auch Carlos Sainz spricht von einem "schwierigen Freitag" und gesteht: "Leider liegen wir noch sehr weit zurück, und wir müssen über Nacht einen Leistungssprung hinlegen, wenn wir eine Chance auf Q2 haben wollen."