Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Ungarn live!

Liveticker

Longruns

Auf einer Runde hatte Mercedes gestern zwar Rückstand. Doch der Eindruck, dass Ferrari klar vorne ist, täuscht. Tatsächlich scheint das Kräfteverhältnis deutlich enger zu sein, als es das Klassement vermuten lässt.

Die Longruns mit hoher Spritmenge am Ende des zweiten Trainings zeichneten nämlich ein völlig anderes Bild. WM-Leader Antonelli, der nach einer roten Flagge und einem Fehler bei seinem zweiten Versuch seine Soft-Qualifyingsimulation abbrechen musste, absolvierte mit deutlichem Abstand die stärksten Longruns im gesamten Feld.

Unsere komplette Longrun-Analyse findet ihr hier.

Mercedes: "Schwierigster Freitag des Jahres"

Gestern hatte Ferrari die Nase in Ungarn vorne. Mercedes landete nur auf P5 und P13, was zwar natürlich nicht repräsentativ ist. Trotzdem betont Andrew Shovlin, dass es "kein einfacher Tag" gewesen sei.

"Zu Beginn des ersten Trainings hatten wir das Auto nicht im richtigen Fenster", erklärt er und verrät: "Der Grip am Heck war schlecht und dieses Problem verschlimmerte sich im
Laufe der Runde."

"Bei unserem ersten Versuch, die Fahrzeugbalance neu einzustellen, sind wir den falschen Weg gegangen. Gegen Ende der Session haben wir jedoch eine Richtung für den Longrun gefunden."

"Vor dem zweiten Training haben wir einige umfangreiche Änderungen am mechanischen Set-up vorgenommen. Obwohl es vorne immer noch nicht perfekt war, gelang es uns durch weitere Anpassungen, das Auto in ein besseres Fenster zu bringen."

"Ähnlich wie im ersten Training sah der Longrun gut aus, was ermutigend ist. Wir müssen jedoch eindeutig noch etwas Pace auf einer Runde finden. Wir haben bereits damit begonnen, daran zu arbeiten.

"Es war wahrscheinlich unser schwierigster Freitag des Jahres, was die Pace mit wenig Sprit im Tank angeht. Aber wir haben es geschafft, den W17 auf allen anderen Strecken gut zum Laufen zu bringen. Das werden wir hoffentlich auch morgen schaffen", so Shovlin.

Qualifyingtag

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Es ist Samstag und in Ungarn steht heute das letzte Qualifying vor der Sommerpause auf dem Programm.

Die Qualifikation in Budapest beginnt um 16:00 Uhr, und bereits um 12:30 Uhr erwartet uns das dritte und letzte Training. Hier im Ticker versorgen wir euch wie gewohnt mit Bildern, Infos und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager.

Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.

Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.

Von: Ruben Zimmermann

Veröffentlicht: