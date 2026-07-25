Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Ungarn live!

Mercedes: "Schwierigster Freitag des Jahres"

Gestern hatte Ferrari die Nase in Ungarn vorne. Mercedes landete nur auf P5 und P13, was zwar natürlich nicht repräsentativ ist. Trotzdem betont Andrew Shovlin, dass es "kein einfacher Tag" gewesen sei.



"Zu Beginn des ersten Trainings hatten wir das Auto nicht im richtigen Fenster", erklärt er und verrät: "Der Grip am Heck war schlecht und dieses Problem verschlimmerte sich im

Laufe der Runde."



"Bei unserem ersten Versuch, die Fahrzeugbalance neu einzustellen, sind wir den falschen Weg gegangen. Gegen Ende der Session haben wir jedoch eine Richtung für den Longrun gefunden."



"Vor dem zweiten Training haben wir einige umfangreiche Änderungen am mechanischen Set-up vorgenommen. Obwohl es vorne immer noch nicht perfekt war, gelang es uns durch weitere Anpassungen, das Auto in ein besseres Fenster zu bringen."



"Ähnlich wie im ersten Training sah der Longrun gut aus, was ermutigend ist. Wir müssen jedoch eindeutig noch etwas Pace auf einer Runde finden. Wir haben bereits damit begonnen, daran zu arbeiten.



"Es war wahrscheinlich unser schwierigster Freitag des Jahres, was die Pace mit wenig Sprit im Tank angeht. Aber wir haben es geschafft, den W17 auf allen anderen Strecken gut zum Laufen zu bringen. Das werden wir hoffentlich auch morgen schaffen", so Shovlin.