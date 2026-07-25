FT3 Ungarn: Wird das Qualifying doch spannender als gedacht?

Wird das Qualifying zum Formel-1-Rennen in Budapest (hier ab 16 Uhr live im Ticker verfolgen) spannender als gedacht? Zumindest konnte die Konkurrenz Ferrari im Abschlusstraining den Kampf ansagen - anders als am gesamten Freitag.

Dort hatte Ferrari die Zeitentabelle deutlich angeführt, im dritten Freien Training hatte jedoch ein anderer die Nase vorne: Lando Norris (McLaren) holte sich in 1:17.939 Minuten die Bestzeit vor Lewis Hamilton, der kurz vor Schluss noch einmal eine weitere schnelle Runde fahren wollte, allerdings die Schikane eingangs des zweiten Sektors nach einem Quersteher auslassen musste und mit dem Kopf schüttelte.

Der Rückstand des siebenmaligen Weltmeisters betrug nur 0,117 Sekunden, WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (Mercedes) lag lediglich weitere zwölf Tausendstel dahinter auf Rang drei. Vierter wurde Charles Leclerc (Ferrari) mit dreieinhalb Zehnteln Rückstand.

George Russell (Mercedes) kann derweil weiterhin nicht mit seinem Teamkollegen mithalten. Dem Briten fehlte wieder einmal eine halbe Sekunde auf Antonelli, was Rang sechs hinter Oscar Piastri (McLaren) und vor Max Verstappen (Red Bull) bedeutete.

Isack Hajdar (Red Bull) landete auf Rang acht vor Liam Lawson (Racing Bulls) und Nico Hülkenberg (Audi), der in allen Trainings bislang in den Top 10 gelandet war und Hoffnungen auf einen Einzug in Q3 hegen dürfte.

Probleme gab es bei Arvid Lindblad (Racing Bulls), der erst wenige Minuten vor Ende der Session eingreifen konnte und nur auf sechs Runden kam. Für eine rote Flagge hatte Cadillac gesorgt, weil Sergio Perez in Kurve 2 ausgerollt war.

Fernando Alonso und Lance Stroll kamen im runderneuerten Aston Martin mit 2,4 und 2,9 Sekunden Rückstand auf die Positionen 17 und 18. Das Schlusslicht bildete diesmal Williams, die 20. und 21. wurden und in Ungarn in den vergangenen Jahren nie gut zurechtkamen. Ihr Rückstand betrug 3,5 Sekunden auf die Spitze.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Warum gab es eine rote Flagge?

Nach 20 Minuten musste die ohnehin bis dahin nicht gerade ereignisreiche Session unterbrochen werden, weil Sergio Perez in Kurve 2 ausgerollt war. Der Mexikaner war mit seinem Cadillac gerade erst aus der Box gefahren, als er wenige Meter schon wieder anhalten musste. "Ich habe den Motor verloren, da hat etwas enorm gebremst", funkte Perez an sein Team.

Aus den hinteren Bremsen des Cadillac qualmte es zudem recht stark: "Es sieht so aus, als wären die Bremen hinten in Flammen", meldete Perez.

Teamchef Graeme Lowdon versucht sich bei Sky mit einer ersten Analyse: "Es scheint etwas mit dem Brake-by-Wire zu sein", sagt er. "Ich hatte noch nicht die Zeit, mir alle Informationen anzuschauen, aber er ist gerade aus der Box gefahren und musste anhalten." Mit der neuen Bremsbelüftung des Teams soll das aber nicht zu tun haben: "Nein", bestätigt der Engländer.

Nach einer Pause von rund sieben Minuten konnte es für die restlichen Piloten weitergehen.

So geht es weiter beim Grand Prix von Ungarn 2026

Um 16 Uhr folgt dann das Qualifying für das Rennen am Sonntag. Kevin Scheuren und Kevin Hermann melden sich ab 21 Uhr im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und besprechen alle wichtigen Themen zur Qualifikation.

Am Sonntag (26. Juli) ist der Rennstart am Hungaroring für 15 Uhr angesetzt. Um 21 Uhr starten Kevin Scheuren und Kevin Hermann ihre Grand-Prix-Analyse. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen.

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entnehmen sie bitte unserer aktuellen Übersicht. Details zur Wetterprognose finden sie in unserer Vorschau.

Erst einmal steht jetzt die Sommerpause an, bevor es in vier Wochen Ende August mit dem Rennen in Zandvoort weitergeht. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)