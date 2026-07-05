Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Silverstone live!

Heute vor 45 Jahren ...

... feierte ein gewisser Alain Prost seinen ersten Formel-1-Sieg. Der "Professor" triumphierte bei seinem Heimrennen in Frankreich 1981 für Renault vor John Watson (McLaren-Ford) und Nelson Piquet (Brabham-Ford).



Im Verlauf seiner Karriere sollte Prost insgesamt 51 Grand-Prix-Siege holen, was zum damaligen Zeitpunkt Formel-1-Rekord war. Mehr dazu in dieser Fotostrecke:

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Bevor Michael Schumacher die meisten seiner Bestmarken knackte, war Alain Prost in vieler Hinsicht der Rekordmann der Formel 1. Bei 199 Grand-Prix-Starts glÃ¼ckten dem kleinen Mann aus Lorette an der Loire 51 Siege, 106 Podien und 33 Pole-Positions. Seine vier WM-Titel, drei davon fÃ¼r McLaren und einer fÃ¼r Williams, sind bis heute die einzigen Kronen, die sich ein Franzose sicherte. Doch kein Prost ohne Ayrton Senna: Die RivalitÃ¤t mit dem Brasilianer bestimmte seine Karriere.