Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Silverstone live!
Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Silverstone live!
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Wird Bahrain oder Saudi-Arabien nachgeholt?
Aktuell umfasst der Formel-1-Kalender 2026 "nur" 22 Rennen. Laut Stefano Domenicali könnten es am Ende aber doch wieder 23 sein. Denn noch hat man die Hoffnung nicht aufgegeben, das Rennen in Bahrain oder Saudi-Arabien nachholen zu können.
Gegenüber Sky sagt er allerdings, dass eine Entscheidung "noch vor der Sommerpause" getroffen werden müsste. Denn laut den Kollegen würde man das Rennen im Oktober zwischen den Läufen in Baku und Singapur nachholen wollen.
Die besten Chancen soll dabei Bahrain haben. Dadurch würde sich für die Formel 1 ein neuer Triple-Header aus Baku (26. September), Bahrain (4. Oktober) und Singapur (11. Oktober) ergeben. Offiziell ist das aber noch nicht.
Heute vor 45 Jahren ...
... feierte ein gewisser Alain Prost seinen ersten Formel-1-Sieg. Der "Professor" triumphierte bei seinem Heimrennen in Frankreich 1981 für Renault vor John Watson (McLaren-Ford) und Nelson Piquet (Brabham-Ford).
Im Verlauf seiner Karriere sollte Prost insgesamt 51 Grand-Prix-Siege holen, was zum damaligen Zeitpunkt Formel-1-Rekord war. Mehr dazu in dieser Fotostrecke:
Foto: LATBevor Michael Schumacher die meisten seiner Bestmarken knackte, war Alain Prost in vieler Hinsicht der Rekordmann der Formel 1. Bei 199 Grand-Prix-Starts glÃ¼ckten dem kleinen Mann aus Lorette an der Loire 51 Siege, 106 Podien und 33 Pole-Positions. Seine vier WM-Titel, drei davon fÃ¼r McLaren und einer fÃ¼r Williams, sind bis heute die einzigen Kronen, die sich ein Franzose sicherte. Doch kein Prost ohne Ayrton Senna: Die RivalitÃ¤t mit dem Brasilianer bestimmte seine Karriere.
Wetter
Wie an jedem Rennsonntag werfen wir zu Beginn einen Blick zum Himmel. Dort sehen wir zwar Wolken über der Strecke, regnen soll es aber auch heute nicht. Eine Rolle könnte dafür erneut der Wind in Silverstone spielen.
Wir behalten das Wetter in den kommenden Stunden natürlich weiterhin im Auge. Vor der Königsklasse stehen in Silverstone erst einmal noch die Hauptrennen von Formel 3, Formel 2 und F1 Academy an.
Samstag verpasst?
Mehr zur Qualifikation gestern (und auch zum Sprint) erfahrt ihr in unserer großen Videoanalyse zum Samstag. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen bringen euch dort vor dem Rennen auf den aktuellen Stand.
Auch heute wird es am Abend natürlich wieder eine Liveanalyse auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de zum Rennen geben. Los geht es planmäßig um 21:00 Uhr MESZ.
Direktvergleich
Wir starten mit einem Rückblick auf das Qualifying in den Rennsonntag. In diesem Direktvergleich könnt ihr euch noch einmal anschauen, wo Kimi Antonelli sich im Kampf gegen Charles Leclerc genau die Pole sicherte:
Raceday!
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Nach dem gestrigen Sprint steht heute das Highlight des Wochenendes an: der Grand Prix in Silverstone.
Start ist erst um 16:00 Uhr MESZ. Wir haben also noch genug Zeit, uns angemessen auf das Rennen einzustimmen. Auch heute sind wir wie gewohnt bis in den Abend hinein mit Infos, Bildern und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager für euch da.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: