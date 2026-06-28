Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Spielberg live!

Raceday!

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. In Spielberg wird es heute ernst, der Große Preis von Österreich und damit das achte Rennen der Saison 2026 steht auf dem Plan. Rennstart ist um 15:00 Uhr.



Wir haben also noch genug Zeit, uns angemessen auf den Grand Prix einzustimmen. Auch heute sind wir wie gewohnt bis in den Abend hinein mit Infos, Bildern und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager am Red Bull Ring für euch da.



Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular, X, Instagram und YouTube.



Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.