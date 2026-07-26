Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Ungarn live!
Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Ungarn live!
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Endet der "Pole-Fluch"?
Der Hungaroring wird häufig mit Monaco verglichen, weil das Überholen hier traditionell schwer ist. Tatsächlich wurde aber keines der vergangenen fünf Rennen in Budapest von der Poleposition aus gewonnen.
Zuletzt gelang das Lewis Hamilton 2020. Seitdem kam der Sieger immer von weiter hinten, 2022 triumphierte Max Verstappen sogar einmal von P10 aus. 2025 startete Sieger Lando Norris von P3.
Ob der McLaren-Pilot diese schwarze Serie heute beenden kann?
Reifen fürs Rennen
Wir haben ja vorhin schon über die Strategie gesprochen. Spannend in diesem Zusammenhang: Weil Ferrari gestern in Q1 mit einem Medium gefahren ist, haben Charles Leclerc und Lewis Hamilton keinen frischen Medium fürs Rennen mehr.
Dafür haben die beiden Ferrari-Piloten als einzige Fahrer aus den Topteams noch einen neuen Satz weiche Reifen. Dazu haben alle Topfahrer noch zwei frische Sätze harte Reifen, womit man sich zumindest die Möglichkeit einer Zweistoppstrategie offen lässt.
Bröckel-Asphalt sorgt für Ärger
Eigentlich galt der Hungaroring über viele Jahre hinweg als ein Kurs mit vergleichsweise hoher Haftung und einer sehr ebenen Oberfläche. Doch die jüngsten Sanierungsarbeiten haben sich ins genaue Gegenteil verkehrt.
Ein neu asphaltiertes Drittel der Strecke sorgt bei Fahrern und Teams für massiven Unmut. In der Fahrerbesprechung am Freitagabend entlud sich schließlich die angestaute Kritik.
Die komplette Story findet ihr hier.
Jubiläum
Alexander Albon fährt heute sein 100. Rennen für Williams. Er ist damit der erste Fahrer in der Geschichte des Rennstalls, der diese magische Grenze knackt.
Davon abgesehen dürfte es bei Williams heute aber wieder einmal nicht viel Grund zur Freude geben. Von P18 und P19 aus dürften Punkte fast nicht möglich sein.
Stella: Pole zeigt nicht das wahre Bild
Andrea Stella sieht McLaren heute trotz der Poleposition nicht in der Favoritenrolle. Der Teamchef erklärt, dass Ferrari im Qualifying "wahrscheinlich" mehr Potenzial gehabt habe.
Er warnt daher: "Um diese Position dauerhaft zu halten, müssen wir das Auto kontinuierlich weiterentwickeln und bis zum Saisonende wahrscheinlich noch eine halbe Sekunde herausholen."
Wenn man das Qualifying noch einmal fahren würde, dann würde Ferrari eventuell eine andere Strategie wählen, glaubt er. Und auch Kimi Antonelli sei unter Wert geschlagen worden, weil er am Freitag FT1 ausgelassen hatte.
Die Pole sei daher "ein bisschen mehr, als wir erwartet hatten", sagt Stella und betont: "Wenn wir diese Position halten wollen, müssen wir das Auto weiter verbessern."
Formel 3: Erster Sieg für Audi-Junior
Das erste Rennen des Tages in Budapest ist bereits vorbei. In der Formel 3 setzte sich eben Audi-Junior Freddie Slater durch. Der Brite holte damit seinen ersten Sieg in der Serie.
Zudem war es auch noch ein ganz wichtiger, denn weil Slater vor Ugo Ugochukwu triumphierte, übernahm er vor dem ehemaligen McLaren-Junior die Führung in der Meisterschaft.
Der letzte Podestplatz ging an Brando Badoer, Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Luca Badoer.
Wetter
Auch der Blick zum Himmel darf am Sonntagmorgen nicht fehlen. Tatsächlich gab es für heute ja eine kleine Regenwahrscheinlichkeit in Budapest, und die ist auch noch immer da.
Aktuell scheint über dem Hungaroring allerdings die Sonne und die größte Regenchance gibt es auch erst am Abend - also bereits nach Rennende.
Sollte es doch schon vorher nass werden, dann erfahrt ihr das natürlich bei uns.
Antonelli schreibt Sieg noch nicht ab
Wegen seiner Strafe startet der WM-Leader nachher nur von P7. Trotzdem gibt er sich kämpferisch. "Das Überholen wird schwierig sein und wir starten außerdem viel weiter hinten, als wir eigentlich hätten starten können", sagt er zwar.
Aber: "Da unsere Longrun-Pace am Freitag gut war, werden wir alles geben, um um den Sieg zu kämpfen", sagt der Italiener angriffslustig. Auch Teamkollege George Russell auf P6 will das Rennen noch nicht abschreiben.
Er erinnert daran, dass die Rennpace bereits am Freitag besser als die Pace über eine Runde gewesen sei. Kann Mercedes heute also noch einmal angreifen?
Strategie
Wie an jedem Sonntag werfen wir einen Blick auf die Strategie. Da ist es dieses Mal spannend, denn laut Pirelli sind heute eine Ein- und auch eine Zweistoppstrategie realistisch.
"Unsere Simulationen zeigen keinen Unterschied in der Gesamtrennzeit zwischen einer Einstopp- und einer Zweistoppstrategie", verrät Pirellis Motorsportchef Dario Marrafuschi.
Er erklärt: "Der Verschleiß, der stärker ausgefallen ist als erwartet, hat die beiden strategischen Optionen praktisch auf eine Stufe gestellt, sodass die Teams nun [...] verschiedene Szenarien durchspielen können."
Der Medium sei für den Start die wahrscheinlichste Option, sagt er. Wie es danach weitergeht, das ist dann aber komplett individuell und hängt auch davon ab, welche Reifen noch übrig sind.
Direktvergleich
Lediglich 0,012 Sekunden trennten Lando Norris und Lewis Hamilton gestern im Qualifying. Wegen der Strafe für den Briten spielte das am Ende im Hinblick auf die Pole zwar sowieso keine Rolle, aber hier könnt ihr euch im Video noch einmal ansehen, wo genau Norris die entscheidende Zeit gewann:
Livestream
Eine Empfehlung, um euch auf den aktuellen Stand zu bringen, ist auch immer unsere Videoanalyse auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Den Stream zum Qualifying könnt ihr euch jetzt noch einmal im Re-Live anschauen.
Auch heute wird es am Abend natürlich wieder eine große Analyse zum Rennen geben. Los geht es planmäßig um 21:00 Uhr.
Startaufstellung
Falls ihr gestern nach dem Qualifying direkt abgeschaltet habt, dann habt ihr verpasst, dass es noch zwei nachträgliche Strafen gab. Lewis Hamilton und Kimi Antonelli wurden in der Startaufstellung jeweils nach hinten versetzt.
Die aktualisierte Startaufstellung findet ihr hier.
Sommerpause
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Die Königsklasse verabschiedet sich heute in die Sommerpause, aber vorher geht es noch ein letztes Mal auf die Strecke.
In Ungarn steht der elfte Grand Prix des Jahres an. Start ist um 15:00 Uhr und auch heute sind wir wie gewohnt bis in den Abend hinein mit Infos, Bildern und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager in Budapest für euch da.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: Ruben Zimmermann