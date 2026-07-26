Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Ungarn live!

Strategie

Wie an jedem Sonntag werfen wir einen Blick auf die Strategie. Da ist es dieses Mal spannend, denn laut Pirelli sind heute eine Ein- und auch eine Zweistoppstrategie realistisch.



"Unsere Simulationen zeigen keinen Unterschied in der Gesamtrennzeit zwischen einer Einstopp- und einer Zweistoppstrategie", verrät Pirellis Motorsportchef Dario Marrafuschi.



Er erklärt: "Der Verschleiß, der stärker ausgefallen ist als erwartet, hat die beiden strategischen Optionen praktisch auf eine Stufe gestellt, sodass die Teams nun [...] verschiedene Szenarien durchspielen können."



Der Medium sei für den Start die wahrscheinlichste Option, sagt er. Wie es danach weitergeht, das ist dann aber komplett individuell und hängt auch davon ab, welche Reifen noch übrig sind.